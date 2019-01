LA PEOR CRISIS DE COMBUSTIBLE DE LOS ÚLTIMOS AÑOS

POR DIEGO A. RIVERA Y LETICIA JARAMILLO FOTOS MIGUEL CRUZ Noticias Gasol ine ros pasan por la peor crisis de los últimos dos años, aseguró el presidente de la Unión de Estaciones de Servicio de Querétaro (Onexpo), Enrique Arroyo, quien indicó que actualmente cerca de 26 estaciones registran desabasto de combustibles y de seguir esta dinámica, para este jueves podrían detener operaciones 30 de ellas.

“Tenemos ahorita cerca de 26 estaciones sin producto aquí en Querétaro, no he hecho el recuento bien.

Algunas de ellas no tienen Magna ni Premium, algunas de ellas no tienen un solo producto y si no se atienden hoy (ayer) la verdad es que si no se llegar a recibir producto el día de hoy, el día de mañana, mínimo estaríamos duplicando el número de estaciones fuera de servicio, lo cual es muy preocupante”.

El líder empresarial explicó que lo usuarios han padecido menos que en años anteriores esta falta de suministro, gracias a que la empresa Mobil importa su propio producto.

“La verdad es que es la peor crisis que hemos tenido en los últimos años, yo creo que está peor que hace dos años; sin embargo, nos ha ayudado mucho que Mobil está trayendo su propio producto aquí a las estaciones de la entidad y abastece más o menos 40, 45 (estaciones); entonces, si no fuera por eso, estaríamos mucho peor que hace un par de años”.

Enrique Arroyo detalló que solo en el municipio de Querétaro hay 140 estaciones de servicio y la gran mayoría padecen el desabasto debido a que desde inicios de diciembre comenzaron a cerrarse algunos ductos de Petróleos de México (Pemex), lo cual, asumen, es parte de la estrategia nacional para combatir el robo de hidrocarburos.

“Están cerrados los ductos; nos comentan que todo lo que es la zona centro del país no está recibiendo producto por ducto y es lo que ha estado ocasionando esta problemática”.

UN PROBLEMA GRAVE Finalmente consideró que este es un problema bastante grave, pues a pesar de que si hay importadoras, los que manejan la franquicia de Pemex no tienen permitido comprar combustible de otra marca que no sea la propia empresa estatal.

“El inconveniente es que la mayoría de las estaciones de servicio son atendidas por Pemex y si no tiene Pemex combustible, no tiene Shell, no tiene BP, no tiene G500, no tienen las demás marcas con excepción de Mobil”.

Detalló que desde diciembre comenzó el desabasto de gasolina con una intermitencia del servicio por parte de Pemex y sus estaciones de servicio, de manera que hasta el momento son 26 las estaciones que no tienen gasolina y podría incrementarse hasta 40 o 50 este día en el transcurso de este día.

Aunque no han recibido ninguna explicación del desabasto de combustible, Enrique Arroyo señaló que sólo saben que los ductos de Pemex están cerrados no sólo de Querétaro sino de toda la zona centro del país.

El combustible se está trayendo por pipas desde las refinerías de Tula Hidalgo y Salamanca Guanajuato.

Enrique Arroyo señaló que el cierre de los ductos es para evitar que haya tomas clandestinas, pero considera que sería mejor que hubiera mayor seguridad y vigilancia para no afectar a los habitantes o al sector gasolinero y en consecuencia al consumidor final.

Por lo pronto, en la carretera 57 ya son tres las estaciones que han cerrado y otras que abastecen en la zona militar ya no tienen.

El problema es que se irán incrementando, conforme pasan las horas y los días.

En las de San Juan del Río ya no tienen combustible, y seguramente en todos los municipios se vivirá la misma problemática.

Por cuanto hace al precio del combustible dijo que efectivamente ha venido bajando en los últimos días, derivado del comportamiento que han tenido los precios del petróleo en el mercado internacional y a una mejor cotización del dólar.

“En algunos casos la diferencia ha sido hasta de 70 centavos a la baja, desde hace dos o tres meses”, finalizó.

