Desabasto de combustible no afecta la operatividad de la SSPM

POR RUBÉN PACHECO Noticias Luego de que en la zona metropolitana se reportara el desabasto de combustible, el Secretario de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ), Juan Luis Ferrusca Ortiz, aseguró que la seguridad no se verá afectada por este problema.

Y es que a decir del funcionario, un fenómeno de esta naturaleza se presentó hace un año, lo cual no afectó a la corporación en ningún sentido, por lo que aseguró, en este tampoco habrá.

“En la administración pasada sucedió algo similar, es decir que hubo o que se anunció un presunto desabasto en el municipio de Querétaro, nosotros no tuvimos ninguna problemática, no la hemos tenido, seguramente no la tendremos”.

Aunque no detalló del porqué no habría afectación, el secretario fue enfático en garantizar la seguridad en la capital del estado, toda vez que la corporación patrulla las calles de manera normal.

“La seguridad seguirá brindándose para todos los ciudadanos de este municipio y tengan la certeza de que así será”.

Esto porque varias concesionarias gasolineras anunciaron desde la última semana de diciembre que han sufrido desabasto del combustible, sobre todo de gasolina Magna.

“Hasta este momento no hemos tenido ningún impacto en el tema del desabasto de gasolina.

Seguimos nosotros realizando nuestros recorridos y nuestra operación de manera regular”.

