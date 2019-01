ARTURO ZALDÍVAR, NUEVO PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE

Noticias Con siete votos, A r t u r o Zaldívar Lelo De Larrea fue electo ministro presidente de las Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal.

Arturo Zaldívar Lelo De Larrea es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho.

Es doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y durante 25 años fue abogado postulante en materia constitucional y combinó su actividad con la vida académica.

De acuerdo con la Corte, ha sido profesor de derecho constitucional en la Escuela Libre de Derecho, así como profesor a nivel posgrado en la misma institución, de materias relacionadas con el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional.

También fue profesor titular en las maestrías de derecho procesal constitucional y derecho constitucional y derechos humanos en la Universidad Panamericana.

Por oposición, obtuvo la cátedra de derecho constitucional en la UNAM.

Actualmente, Saldívar es profesor titular de jurisprudencia constitucional en la U n i v e r s i d a d Iberoamericana, campus Santa Fe.

Ha impartido cursos y conferencias en diversas instituciones de educación superior de México y de Iberoamérica, asimismo, ha participado como ponente en numerosos congresos internacionales.

“Independencia no es romper el diálogo” Por primera vez en su historia, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es presidida por un ministro que no proviene de la carrera judicial: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien en su discurso ya como presidente del tribunal dijo: “Debemos recordar que la independencia judicial no es una cuestión teórica, es algo que se defiende todos los días con nuestras sentencias, con nuestros proyectos y nuestros votos, pero también con conducta pública y privada”.

El académico obtuvo siete votos de los 11 posibles.

Entre los votantes estuvo Juan Luis González Alcántara Carrancá, el nuevo ministro a quien, horas antes de la votación, le fue dada la bienvenida por parte de sus pares.

Zaldívar se convierte así en el nuevo presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, cargo que ostentará hasta 2022.

El ministro presidente Zaldívar llamó a olvidar las diferencias para trabajar en unidad a favor de la independencia judicial y de la implementación de nuevas políticas públicas que respondan a las exigencias sociales en el marco coyuntural que actualmente vive el país.

“Tendremos diálogo con los otros poderes.

Independencia no es aislamiento, no es intolerancia, no es romper el diálogo”, aseguró.

También exhortó a todos los integrantes del Poder Judicial de la Federación a que “sigamos siendo dignos de esta independencia que nos otorga la Constitución para recobrar la confianza de la ciudadanía”.

