Disminución al presupuesto debe tener un diagnóstico previo

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Se requiere un diagnóstico muy preciso, puntual y de manera particular para cada una de las Universidades públicas que operan en el país, y en esos términos justificar una disminución de los recursos que hoy se está planteando de manera general, declaró Arturo Muñoz Villalobos, presidente del Colegio Queretano de Economistas.

Si queremos pensar en un México con más competitividad es necesario revisar la forma en la que están trabajando las Universidades públicas, sobre todo porque la reducción a sus presupuestos ha generado inconformidad. Habría que analizar la eficiencia con la cual están operando y sobre todo en términos de las estructuras administrativas, lo cual pudiera considerarse como no justificable, añadió.

Luego que se dieran a conocer los salarios de algunos rectores, “vale la pena considerar que se vean estos asuntos de manera particular, no de manera general tratar a todas las universidades en los mismos términos, porque no todos los rectores tienen los mismos niveles salariales”.

Dentro de los salarios que se han dado a conocer está el del Rector de la Universidad de Guadalajara, Miguel Ángel Navarro Navarro, quien gana 196 mil 914 pesos mensuales. El del IPN Mario Alberto Rodríguez Casas, 191 mil; el de la UNAM, Enrique Luis Graue, 177 mil; y el de la UAM, Eduardo Peñaloza 129 mil.

Arturo Muñoz señaló que los niveles de eficiencia con la cual están trabajando las universidades, muchas de ellas con recursos muy limitados, tiene qué ver con el diseño institucional con el cual operan. Algunos tienen por lo menos 30 a 40 años y ya no responden a las circunstancias actuales.

