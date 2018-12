Rechaza Federación proyectos de turismo para la capital: Cuanalo

POR RUBÉN PACHECO Noticias Tras la aprobación del presupuesto federal, el Secretario de Turismo de la capital, Gerardo Cuanalo, dio a conocer que ninguno de los proyectos presentados fue aprobado. El funcionario precisó que Querétaro municipio presentó al menos 10 proyectos en la Cámara de Diputados y en Sectur, los cuales todos fueron rechazados.

“Presentamos proyectos tanto en la Cámara de Diputados como en la Secretaría de Turismo federal, en nuestro caso también con la Secretaría de Turismo estatal para lograr que lleguen más fondos y recursos e instalar programas que sean en beneficio del municipio. Como ustedes saben no se logró nada”.

Sin embargo dijo que la mayoría de los proyectos de los estados y municipios fueron rechazados, lo cual se debió a que los recursos fueron asignados al proyecto del tren Maya. “En el congreso federal presentamos alrededor del 10 proyectos, con capacitación, con desarrollo de festivales en la ciudad, y no fue autorizado prácticamente ninguno; pero no somos el único caso, realmente todos los municipios que presentaron, inclusive, creo que el gobierno estatal que presentaron sus proyectos en la Cámara de Diputados. Simplemente no hubo modificación a la propuesta que venía del ejecutivo”.

Esta decisión implicará al municipio hacer la gestión ya con los presupuestos asignados, a fin de poder rescatar algún proyecto para la capital. Y es que los proyectos presentados por la capital representaban unos 40 millones de pesos, aunque precisó, se sabía de antemano que no se iban a autorizar. Robo en Hotel 2 Patios, hecho aislado De acuerdo con Gerardo Cuanalo, el robo reportado por turistas en el Hotel 2 Patios se trató de un hecho aislado, pues no se han presentado casos similares en la ciudad. “Nosotros estamos muy claros que este tipo de incidentes como el que se presentó el día miércoles es un caso realmente aislado, no es un hecho frecuente que suceda en los hoteles. Nosotros ya tuvimos acercamiento con la familia afectada”.

En ese sentido precisó que los dueños del hotel han coadyuvado en las investigaciones, además de que ya están en comunicación con los huéspedes, a quienes le fueron sustraídos 6 mil 500 dólares de la habitación.

“Yo les puedo decir que prácticamente el día de hoy llegarían a un acuerdo para que ya no se viera una afectación mayor para los turistas, que naturalmente la investigación va a continuar, pero hay una atención ya perfectamente planteada”.

