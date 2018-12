PAN SERÁ CAUTO Y LE APUESTA A LA SERENIDAD: AGUSTÍN DORANTES

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El PAN tiene que ser cauto y apostarle a la serenidad ante los acontecimientos que terminaron con la vida de Rafael Moreno Valle y su esposa, la gobernadora de Puebla, Érica Alonso, señaló el líder estatal de Acción Nacional, Agustín Dorantes Lámbarri.

Confió en las autoridades que tendrán a su cargo las indagatorias para que podamos saber qué fue lo que sucedió, declaró.

“Debemos solidarizarnos con su familia y sus allegados y esperar a que se hagan las investigaciones respectivas, para saber con exactitud qué fue lo que sucedió”, añadió.

Dijo que volver a repetir las elecciones en el estado de Puebla sin duda moverá a todo el estado y esperaría que se lleven a cabo con tranquilidad, con la mayor cordialidad posible.

Ante el recorte del presupuesto del INE y lo que se espera en esta elección extraordinaria, expresó que seguramente será un tema que tendrá que analizar el gobierno federal, y determinar si el presupuesto que tiene este Instituto será suficiente para realizar la elección extraordinaria, “pero debemos empujar para que tengan todos los elementos que permitan una elección que genere certeza, transparencia y tranquilidad a todos los ciudadanos”.

Sobre la decisión del presidente Andrés Manuel de no asistir a los funerales dijo que “en el PAN hemos respetado a las instituciones, hemos avalado cualquier determinación de cualquier órgano jurisdiccional.

Por lo anterior, esperamos el mismo respeto a las instituciones, a la resolución en materia electoral por parte de las autoridades correspondientes”.

Luego que el primer mandatario llamara neofascistas y mezquinos a quienes lo acusan por el accidente en Puebla, el diputado Agustín Dorantes señala que “llamarlos neofascistas no se ajusta a la compostura que debe tener como presidente, no me gusta que un presidente de la República siga generando divisiones dentro del país”.

Expresó que Obrador fue oposición y fue muy duro y crítico cuando tuvo la oportunidad de ser oposición, y como titular del Ejecutivo tendría que ser respetuoso de las voces opositoras al gobierno, por lo que le pide se comporte como presidente y no como oposición.

