Reducir recursos a mpio. es atentar contra la calidad de vida: Nava

Noticias El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, hizo un nuevo llamado al Gobierno Federal y a la mayoría en la Cámara de Diputados, para reconsiderar el Presupuesto de Egresos para el 2019 y no atentar contra las finanzas de los gobiernos municipales que son quienes velan en primera instancia por la calidad de vida de sus ciudadanos.

“El ver un mensaje de parte de la federación en donde reduce el presupuesto para los municipios al reducir los montos de ramos para la infraestructura y para la inversión en los temas de seguridad, pues para nosotros son recursos que son fundamentales, sobre todo porque inciden directamente en la calidad de vida de la población”.

Luis Nava explicó que en el caso del recurso para la seguridad, el FORTASEG sufrió una reducción del 20 por ciento, lo que en el caso de Querétaro afecta la programación de infraestructura y equipo para la policía.

“Obviamente nosotros no podemos arriesgar, y más en una ciudad como Querétaro, la calidad de vida y la seguridad que tenemos, y ahora que si la cobija no alcanza pues tendremos que estirar de otros lados, pero pues lo que nosotros esperaríamos de la Federación es un apoyo, no que nos reduzcan nuestra capacidad financiera para atender temas tan prioritarios como es la seguridad”.

En el caso del Ramo 23 que se destina para la construcción de infraestructura, Luis Nava señaló que la reducción es de un 85 por ciento, lo que sin duda afirmó que afectará en el mantenimiento de vialidades y otras obras que inciden también en la calidad de vida de la ciudadanía, por lo que insistió en reconsiderar la inercia que lleva a centralizar el gasto desde el Gobierno Federal.

“Nosotros estamos incrementando el presupuesto de seguridad en un 11%, pero por otro lado la Federación nos está reduciendo los recursos, entonces es complicarnos las cosas de una manera innecesaria y nosotros hoy por hoy necesitamos que todos asumamos nuestra responsabilidad, que los diputados asuman su parte y que nos puedan apoyar siendo sensibles a estas necesidades que no son las de los alcaldes, son de toda la población

