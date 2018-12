SUBE QROBÚS A 11 PESOS

POR DIEGO A.

RIVERA Noticias El director del I n s t i t u t o Queretano del Tr a n s p o r t e ( I Q T ) , A l e j a n d r o López Franco, informó que se logró un acuerdo para establecer un aumento a la tarifa de servicio del sistema Qrobús, por lo que el ascenso de los usuarios generales pasará de los 8.

00 a 11 pesos en la zona metropolitana de Querétaro y en San Juan del Río pasará de los 7.

50 a los 10 pesos.

En el caso de la capital del estado los usuarios que transborden antes de una hora, pagarán una tarifa de 4 a 5.

50 pesos.

“Es importante informarle a la ciudadanía en general que, de acuerdo con los resultados del estudio técnico, se ha determinado un cambio en la tarifa del transporte público colectivo urbano de la zona metropolitana; es decir, las tarifas del transporte público colectivo en la zona metropolitana se modificarán para el usuario general de los 8.

00 a los 11 pesos; mientras que los transbordos pasarán de 4 a 5.

50 pesos”.

En el caso del segundo municipio más importante del estado, el costo del pasaje llegará a los 10 pesos.

“En el caso del transporte público de San Juan del Río, las tarifas se ajustarán de la siguiente manera: el usuario general irá de 7.

50 a 10 pesos”.

El funcionario estatal indicó que este aumento será realidad la próxima semana, pues primero se deben agotar los trámites de publicación de esta nueva tarifa.

Este ajuste, señaló, se derivó de un estudio técnico elaborado por el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés), un organismo internacional sin fines de lucro que promueve el transporte sustentable y equitativo a nivel global.

Este análisis, dijo, demostró que el aumento tenía que darse en rango de entre 11 y 14 pesos para mejorar las condiciones de operaciones.

Esta tarifa, precisó, garantizaría la continuidad, sustentabilidad y compromisos de mejora del servicio, pues no se había realizado un incremento desde el 2015.

Para sustentar la decisión recordó que hubo diversos aumentos a los insumos, entre los que destaca el diesel, el cual pasó de 14.

20 en 2015 a 20.

90 pesos actualmente; las refacciones aumentaron 25 por ciento y se registró una inflación acumulada del 15.

9 por ciento, todo lo cual mermó la calidad del servicio.

López Franco resaltó que hasta el momento, los usuarios generales han tenido ahorros de 50 centavos por viaje, lo cual les permite ahorrar hasta 280 pesos al mes y a ellos se suman 163 mil usuarios preferentes, quienes tienen ahorros de 4.

50 pesos por viaje; con un ahorro de hasta 720 pesos mensuales por cada uno de ellos.

Este incremento, señaló, implica un compromiso por parte de los concesionarios para lograr mejoras sustanciales en el corto, mediano y largo plazo en las condiciones de servicio, de los operadores y de las unidades, incluyendo la limpieza y quien no lo cumpla, se hará acreedor a sanciones establecidas en el reglamento Además, aseguró que no tomar la decisión en este momento implicaría un alto de riesgo de paralizar el transporte en el futuro Sumado a esto se estableció ya una certificación, la cual irá más allá de una capacitación Finalmente reiteró que si hay algunos compradores interesados en participar en el sistema de Qrobús; sin embargo, indicó que no está en la capacidad de proporcionar información sobre si hay concesionarios interesados en vender.

TARIFA TÉCNICA Por su parte, el director nacional de Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés), Bernardo Aranda, explicó que el estudio realizado se basó en tres variables: costos fijos, variables y de capital.

En los variables se incluye el combustible, refacciones, mantenimiento y lavado de las unidades; en los fijos es administración, salarios, impuestos y seguros, y, finalmente, en el de capital es la depreciación de los vehículos.

“Para realizar este estudio desde luego que tuvimos la información por parte de las autoridades, pero también tenemos comparativos en costos promedio en otras ciudades y, desde luego, también en Querétaro”.

Indicó que al incluir todas estas variables se logró establecer el costo promedio por kilómetro para operar; este costo para operar por kilómetro define la tarifa técnica, la cual se multiplica por los kilómetros recorridos promedio al mes y se divide entre los abordajes mensuales.

Con estos datos se hacen varios escenarios y así se elabora la tarifa técnica.

Comentarios

comments