Gral. Rosalino Barrios, nuevo Jefe del Estado Mayor de la 17/a Zona Militar

Noticias

La mañana de este miércoles, el C. General de Brigada D.E.M. Carlos César Gómez López, Comandante de la 17/a. Zona Militar, dio posesión del cargo y tomó la protesta de Bandera al C. General Brigadier D.E.M. Rosalino Barrios Barrios, como Jefe del Estado Mayor de la 17/a. Zona Militar, en la explanada del Cuartel General de esta Zona Militar. Con motivo de la política de rotación de mandos que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional, el C. General Brigadier D.E.M. Rosalino Barrios Barrios, causó alta como Jefe del Estado Mayor de esta Zona Militar con fecha 1/o. de diciembre del presente año, después de haberse desempeñado como Agregado Militar y Aéreo en la Embajada de México en la República de Guatemala. “Por orden del Ciudadano Presidente de la República se le reconocerá como Jefe de Estado Mayor de la 17/a. Zona Militar y se le guardará el respeto debido a su jerarquía y se le obedecerá en todo lo que mandare referente al servicio, de palabra o por escrito, de acuerdo con lo dispuesto en las Leyes y Reglamentos Militares”, expresó el C. General de Brigada D.E.M. Carlos César Gómez López, Comandante de la 17/a. Zona Militar, quien dio la bienvenida oficial al nuevo Jefe de Estado Mayor de esta Zona Militar.

Comentarios

comments