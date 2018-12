Cerrarán antros a las 4 am en temporada decembrina, anuncia Apolinar Casillas

Por Rubén Pacheco

Con motivo de las fiestas decembrinas, el secretario de Gobierno del municipio de Querétaro, Apolinar Casillas, anunció que los antros y bares ampliarán sus horarios por una hora.

Y es que actualmente el horario de cierre es a las 3 de la mañana, por lo que a partir de la siguiente semana tendrán una hora más, hasta concluir las fiestas decembrinas.

Del mismo modo, los centros nocturnos a través de los valet parking y las agrupaciones de taxis celebrarán un convenio para la atención segura de los clientes, con ello prevenir y disminuir los accidentes de tránsito por conducir en estado de ebriedad.

“Esto desde luego en coordinación con los operativos de alcoholimetría, que estarán en comunicación permanente desde los mismos centros de entretenimiento. Primero no dejar salir a quien no esté en condiciones de conducir un vehículo de motor”.

La idea, detalló el funcionario, es que el valet parking no permita al dueño del coche manejar si está ebrio, solicite el servicio de taxi y así pueda llegar seguro a su destino.

Por ello, en caso de que una persona insista y no se le pueda impedir el uso de su vehículo, los acomodadores de coches estarán en comunicación directa con los agentes del operativo de alcoholimetría para detener a estos conductores.

Comentarios

comments