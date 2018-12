Recorta Federación mil 700 MDP para Querétaro: FDS

POR DIEGO A. RIVERA Noticias De acuerdo al primer análisis, gobierno del estado detectó un recorte para el estado de recursos federales por un total de mil 700 millones de pesos para el 2019, en comparación a lo que recibió en el 2018, informó el mandatario, Francisco Domínguez Servién, quien aclaró que gracias a los ahorros que han logrado en esta administración, están en posibilidades de reponer ese faltante.

“Hoy, si yo hago un resumen, lo que tenemos de recorte para el año que entra -que yo no lo quiero dar por hecho, porque voy a trabajar fuertepero si hago un corte hasta ahorita que no he terminado, tenemos para el año que entra de disminución de presupuesto de los queretanos, mil 700 millones de pesos menos que este año”.

Domínguez Servién explicó que el Ejecutivo Estatal está preparado con recursos de los queretanos que se han ahorrado para volverlos a poner en la mesa. “Nos apretamos el cinturón desde el primer año que entramos; hicimos ahorros, no hicimos caprichos y hoy puedo reponer con recursos de los queretanos, por haberlos ahorrado, cuidado, esos mil 700 millones de pesos los puedo volver a poner en la mesa y no tener ninguna afectación”.

El gobernador detalló que todo el domingo y la mañana de este lunes se dedicó a disgregar el dinero que tendrán para el 2019 y aunque hay buenas cosas, también tiene preocupaciones enormes. Reportó que hay un aumento de 8.0 por ciento en participaciones, pero en términos absolutos solo es del tres por ciento. Sin embargo, no hay un solo peso para la Comisión Estatal darle continuidad a proyectos como la carretera de cuatro carriles de Cadereyta, el hotel de Tzibanzá o para los caminos de la Sierra Gorda. “Bueno, ahí tengo que hacer un gran margen de maniobra, de replantear el presupuesto que tenemos los queretanos para enfrentar lo que nos toque o nos toque dentro del presupuesto federal para el año que entra”.

Por eso le pidió a los ciudadanos no preocuparse, pues ya suma 12 años pasando de un puesto a otro trabajando en el presupuesto federal y en este tiempo siempre ha logrado hacer números y llevarlos a la mesa, por lo cual a partir del 07 de enero estará haciendo una batalla buena. La carta de presentación del estado, detalló, será demostrar que la ejecución de recursos se ha hecho de una manera cien por ciento transparente, lo cual implica no tener ninguna observación de la Auditoría Superior de Fiscalización.

Además Querétaro tiene la deuda más baja del país y la mayor eficiencia en el gasto público, por lo que si es necesario irá con el mismo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para demostrarle la capacidad de la entidad. Finalmente señaló que se reuniría con el gobernador de Guanajuato para hacer planeación regional, pues en este caso particular tratarán el tema campo, en específico analizarán potencializar la producción de jitomates.

