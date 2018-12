“FALSO INSPECTOR” ESTÁ PLENAMENTE IDENTIFICADO: ROCÍO ALVARADO

POR RUBÉN PACHECO Noticias La presidente de la Federación de Comerciantes y L o c a t a r i o s Establecidos y Prestadores de Servicios (FECOPSE), Rocío Alvarado, aseguró que ya tienen plenamente identificado a al menos un falso inspector.

“Nosotros traemos ahorita alrededor de 16 casos de personas que han llegado a ser extorsionadas por personas como esta.

Lo malo es que la gente no quiere ir a denunciar, ve esto como algo pasajero, si no lo denuncian no va a haber un antecedente”.

Sin embargo consideró que son varias personas que se han hecho pasar por inspectores, pero al menos a uno de ellos ya se tiene identificado por parte de los comerciantes.

Lo anterior coincide con el Secretario de Gobierno, quien hace unas semanas declaró que sí existe presencia de falsos inspectores que cuentan con datos personales de los dueños de negocios y con dicha información buscan sobornarlos.

“Tenemos visto a varios ya que tenemos en espera de agarrarlos porque sigue todavía por ahí.

Ahorita allá por la Félix Osores anda esta persona que tenemos denunciada con credenciales de municipio donde dice que él es inspector y llega y les pide 250 pesos”.

De acuerdo con Rocío Alvarado, hace una semana en la zona del Tepe una comerciante fue la más reciente víctima.

“Ya está identificado y sabemos su nombre, tenemos las fotos.

La verdad es que es una denuncia que no la tenemos de ahorita, de dos meses atrás.

La presidente de la Fecopse aseguró que las autoridades ya tienen conocimiento de este caso, pero no han podido dar con su paradero.

Y es que dijo, generalmente se trata de víctimas que no cuentan con sus permisos en regla, lo cual llama la atención de la dirigente porque conocen la información del comercio.

