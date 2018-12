Prepara Infoqro informe de revisiones realizadas a los municipios

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El Comisionado Presidente de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Querétaro (Infoqro) Javier Rascado Pérez, informó que por estos días se podrán dar a conocer los resultados de las revisiones que se han realizado a las administraciones municipales entrantes.

Por cuanto hace a las administraciones que recientemente concluyeron el periodo de tres años, dijo que hubo incumplimientos por parte de dos municipios, pero se ha trabajado con ellos para que firmen convenios y cumplan con la obligación de transparencia y acceso a la información.

Detalló que con los 18 alcaldes se han tenido acercamientos para la firma de convenios y ya se están revisando los portales de cada uno de ellos.

En la revisión de los sujetos obligados que se hizo a las pasadas administraciones, con el cierre del año anterior, se detectó que El Marques y Tolimán, no dieron cumplimiento alguno y se les iniciaron los procedimientos de sanción.

Sin embargo, comentó que con el municipio de Tolimán ya se firmó convenio y están en un nuevo proceso.

Y con el Marqués también se tuvo acercamiento y la disposición de firmar también el convenio.

Aún así se iniciaron procedimientos contra funcionarios de las administraciones de esos dos municipios, incluso procedieron multas contra el titular de la Unidad de Información de El Marqués y anterior el Presidente Municipal.

La cuantificación de las multas fue de 150 umas que son alrededor de 12 mil pesos, aunque aclaró que su aplicación ya no le corresponde a Infoqro sino a la Dirección de Ingresos.

Cuestionado sobre los incumplimientos más comunes que se dieron en las anteriores administraciones municipales, señaló que no actualizaban información o había rubros en los que no cumplían, pero eso depende de cada sujeto obligado, no es unificado.

Es por ello que se sigue trabajando en la promoción y difusión del derecho de acceso a la información y una política de transparencia, pero “no nos podemos desapegar de lo que dice la ley, tenemos que hacer lo que dicen las capacitaciones y toda la promoción y difusión en términos de lo que nos establece la propia Ley de Transparencia”, finalizó.

