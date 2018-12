Busca Chely Amador solución para el pago a policías en Jalpan d Serra

Noticias La presidenta municipal de Jalpan de Serra, Aracely Amador, se reúne con elementos de la policía municipal para exponerles que no existen documentos que comprueben la existencia del recurso para el pago retroactivo como lo afirmó la administración pasada hace algunas semanas.

Asimismo, hizo un llamado a los elementos policiales invitándolos a organizarse y acudir ante la Dirección de Finanzas para aclarar la información y que tuvieran la oportunidad de acceder a los documentos oficiales que demuestran el estatus de los recursos del programa FORTAMUN (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios) que se traduce en el apoyo económico que recibe el municipio por parte de la federación para ser aplicado a la funcionalidad de las corporaciones policiales.

En dicha reunión, Aracely Amador, refirió estar en la mejor disposición de dialogar, llegar acuerdos y buscar alternativas que ayuden a encontrar una solución: “Tengo claro que son parte fundamental de la tranquilidad del municipio, yo confío en su corporación por eso me preocupa la situación que se generó, nosotros cuando entramos quisimos hacer ese pago de manera inmediata pero desafortunadamente no encontramos el recurso, ustedes saben que del programa FORTAMUN se pagan sus sueldos, capacitaciones y toda la operatividad de la corporación, pero con el aporte de este trimestre no es suficiente para cubrir el monto que se nos pide, el aumento se tiene que hacer, pero queremos implementar una estrategia que nos permita trabajar un porcentaje año con año, para que al término del trienio ustedes puedan tener ese diez por ciento.

” Por su parte la titular de Finanzas, Benita Alvarado Suárez, dio a conocer las cifras oficiales desglosando las aportaciones mensuales por parte de la federación de acuerdo a un calendario establecido: ”Cuando nosotros recibimos la administración en el fondo de FORTAMUN encontramos únicamente 494 mil pesos, pero con ese recurso tenemos que hacer pago de su nómina, el monto asciende a los 460 mil pesos, por lo tanto lo que nos resta no alcanza para cubrir el retroactivo, al inicio de cada administración se realiza un POA (Programa Operativo Anual) que especifica en que se van a gastar los recursos, hemos detectado que no se cumplió con lo establecido por lo tanto los recursos no fueron empleados como correspondían; hay un calendario, a nosotros nos llega 1 millón 300 mil pesos cada fin de mes recurso proveniente del FORTAMUN, con ese recurso nosotros tenemos que garantizar la operatividad, sueldos y aguinaldos de la corporación”.

También dio a conocer que desde el mes de abril a septiembre del presente año, 777 mil pesos se retuvieron de impuestos, sin embargo no fueron pagados ante hacienda: “Encontramos que la cantidad de 509 mil pesos, fueron erogados por concepto de liquidaciones a Director y subdirector de seguridad, escolta y coordinador de protección civil, recursos que no fueron gestionados como se aseguró, sino más bien se tomaron del fondo de FORTAMUN y aunado a esto, tampoco se pago el impuesto de este dinero, impuestos que ahora nosotros vamos a tener que pagar y que son parte de la deuda con que recibimos al municipio que ya en su momento dimos a conocer”.

Por su parte los elementos de seguridad pública desmintieron que se pretenda realizar una manifestación, recalcando que únicamente buscan el diálogo, la información y el esclarecimiento de la situación, solicitando se les mantenga informados sobre los avances en el tema, además de presentar un pliego de peticiones las cuales tienen que ver con la mejora de sus condiciones de trabajo, requerimientos y necesidades de la corporación, estuvieron de acuerdo en esperar los procedimientos que definan su condición y la pronta respuesta en su favor.

