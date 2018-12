Aclarar condiciones de cambio en Qrobús, pide Morena

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El diputado de Morena Mauricio Ruiz Olaes declaró se tiene que investigar y aclarar en qué condiciones se daría el cambio de la empresa que se encargará del servicio de transporte público; qué se hizo con el subsidio que se le entregó a la empresa concentradora; y atender la molestia de la gente por el sistema de prepago porque pasa su tarjeta y pierde su dinero.

Se tiene que revisar la forma en que se lleve a cabo el cambio de empresa para que quede claro dónde quedó el dinero que se entregó a la empresa concentradora, “queremos hacer las cosas bien y que la gente se vaya dando cuenta que con la honestidad se pueden hacer las cosas y el gobierno que merecemos”.

Sobre la confiabilidad de la empresa ADO mencionó que este asunto es cien por ciento ejecutivo, el gobernador es quien tiene que tener el análisis y los legisladores también se mantendrán al tanto, ya que en transporte ha habido mucha opacidad y si hay necesidad de señalar que hay corrupción los diputados de Morena lo van a hacer.

Dijo que gobiernos van y vienen y el sistema de transporte no cambia, se cambia de pintura los camiones pero es lo mismo, las mismas rutas, y en el caso de Qrobus se redujeron rutas y horarios, incluso hay estudiantes universitarios que no toman la última clase porque si lo hacen ya no pasa el camión.

Es importante buscar nuevas formas de transporte como pudiera ser el metro, ya que las grandes unidades lastiman el centro histórico además de la corrupción que está detrás de todo esto.

Concesionarios que tienen el monopolio del transporte público.

Por su parte, el diputado Hugo Cabrera Ruiz hizo votos para que el transporte se mejore, y si una empresa con un prestigio importante como ADO ofrece garantías para que haya mejora, será bienvenida.

“Estaremos muy pendientes de que siempre sea buscando el beneficio de los usuarios, que no haya incrementos que salgan de la realidad económica de los queretanos y que el servicio sea de primera como merecen los queretanos”.

Indicó que ya es muy poco tiempo el que aguanta la zona metropolitana sin un transporte eficiente, hay momentos en que la ciudad entra en una situación de crisis, las rutas no son suficientes, la actitud de los operadores del transporte no es la más adecuada; y por lo mismo, espera que el Instituto Queretano del Transporte tome cartas en el asunto.

Desde la Legislatura estarán pendientes de que el transporte mejores de manera sustancial y si es necesario el relevo de las empresas, que se haga con la empresa ADO.

Y en paralelo, seguir trabajando para que la movilidad sea más eficiente y adecuada para los queretanos, finalizó Cabrera Ruiz.

Comentarios

comments