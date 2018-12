Inseguridad e incertidumbre afectan la actividad ganadera: J. Lara

POR DIEGO A. RIVERA FOTO HÉCTOR DOMÍNGUEZ Noticias El 2018 ha registrado una baja considerable en comparación con el año pasado para el sector ovino, aseguró Javier Lara, director del Rancho A y J, quien indicó que esto se ha debido por la inseguridad que han padecido y por la falta de certeza con el cambio de gobierno.

“La verdad detenido; probablemente la situación de expectativa de las elecciones, la misma inseguridad que hay en el campo; la falta de certeza en lo que venía ahora con el cambio de gobierno”. Explicó que se ha deprimido la actividad, pues la misma gente ha tenido temor de hacer inversiones en general en el ganado, pues ha habido una ola de atracos.

“Fue mucho menor el movimiento al menos en el sector ovino menos venta, menos demanda de animales; la inseguridad en el campo, yo fui víctima de robo aquí en Querétaro en mi rancho”. Explicó estos hechos delictivos los han estado cometiendo personas a mano armada y en algunos casos no aparece el camión y el remolque que se llevan.

“Están entrando a los ranchos, amagando a los veladores o al personal; los amarran, mano armada y te vacían el rancho y también están atacando vehículos cargados de ganado en movimiento; al menos conozco unos 8, 10 casos de amigos, de conocidos, que fueron víctimas este año de atraco ya en camión”. En este contexto consideró que hay una inestabilidad que debe hablarse, pues se deben endurecer las leyes, para que la gente que es sorprendida, debe enfrentar realmente un proceso en el cual se castigue su delito.

“Porque lo que vemos es que los actuales procesos, una de dos: o están en contubernio con la gente encargada de impartir la justicia o de plano son tan suaves las leyes que se pitorrean”. En este contexto recordó que Querétaro está rodeado de estados muy peligrosos como Guanajuato, Michoacán y San Luis Potosí, donde las bandas de allá pegan aquí, pero se regresan impunes.

Por esa razón debería existir más vigilancia móvil por parte del Comité de Fomento y Protección Pecuaria; la cual si existía hacer seis o siete años; sin embargo, la autoridad federal decidió retirarla. “En el caso de los animales, todos deben de circular con documentación y no tenemos esa volantas que antes había; que bueno, si bien no estaban facultados para hacer detenciones, pero si para pedir papelería y en dado caso, que no lo traigan, apoyarse en la Fuerza Pública”.

Precisó que estos ilícitos son continuos y se han llevado hasta tres jaulas de ganado en un solo evento, lo que ha provocado que incluso uno de los afectados haya atacado con un arma de fuego a un presunto delincuente para evitar un asalto. “Por ahí ya en Amealco hubo un caso de que se hizo justicia por propia mano las víctimas y por ahí le metieron un plomazo al abigeo; entonces, pues estamos llegando a eso, a que nos tengamos que armar en los ranchos”.

Ante este panorama indicó que han estado en contacto continuo con la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado; sin embargo, lo que se debe hacer es inhibir el delito mediante la presencia continua de la autoridad.

Además consideró que el esquema propuesto por la federación para garantizar la seguridad del país debe tomar en cuenta que las decisiones se toman en los estados.

“Yo creo que las decisiones se toman en los estados; entonces, a ver cómo funciona; es difícil, estas son mafias, no es de que alguien se le ocurra meterse y robarse un borrego para comérselo.

A mí me robaron 104 animales; entonces son mafias, esto no sucede porque si o por casualidad”.

Finalmente se refirió al caso de la Feria Internacional de Querétaro, en la cual esperan levanten sus ventas en los próximos días.

“Tenemos expectativas, sobre todo porque Gobierno del Estado abrió ventanillas como parte del programa de repoblamiento; entonces, gracias a la intervención de la Sedea se abrió la ventanilla.

Estamos esperando que repunte estos días”.

