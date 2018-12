INSTALA FDS LA COMISIÓN ESTATAL DEL PLAN NACIONAL DE PAZ

POR DIEGO A.

RIVERA FOTOS MIGUEL CRUZ Noticias El gobernador F r a n c i s c o Domíngue z Servién instaló la Comisión Estatal del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 – 2024, la cual, dijo, servirá para establecer una coordinación particularmente con el titular de la 17ª Zona Militar y sumar estrategias del Presidente de la República, pues con esto, la entidad cumplirá “con la estrategia nacional en tiempo y en forma para beneficio de las queretanas y los queretanos”.

“En el marco de esta sesión, se acordó establecer un canal directo de comunicación con la autoridad federal; primordialmente con el General de Brigada, diplomado del Estado Mayor, Carlos César Gómez López para trabajar y fortalecer las acciones de coordinación en materia de seguridad, como se ha hecho desde el primer inicio de mi administración”.

En este contexto, recordó que la seguridad es el primer deber que tiene el Estado y su compromiso “es seguir asumiendo dicha responsabilidad permanente con toda determinación, siempre teniendo un paso adelante”.

“Sigo asumiendo mi responsabilidad a cabalidad, con la facultad que me confiere mi cargo al frente del Poder Ejecutivo, convoque este jueves a las 8 horas a autoridades federales, estatales y municipales para llevar a cabo la instalación de la coordinación estatal y tres coordinaciones regionales en el Estado de Querétaro conforme al Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018 – 2024”.

Señaló que “Querétaro es un estado de paz porque aquí sociedad y gobierno trabajamos unidos para vivir tranquilos; porque aquí las instituciones y el respeto a la ley son los cimientos sobre los que construimos las actividades que permiten el progreso de nuestro estado”.

“Entendemos que la seguridad y el progreso son un binomio para el bien común.

Tengo y seguiré teniendo – como lo dije desde el primer minuto que se me dio el cargo de Gobernador- mano firme y no me va a temblar la mano para hacerme cargo de la seguridad y de los queretanos y las queretanas”.

En esta reunión nombró como su suplente, en caso de ausencia, al Secretario de Gobierno, Juan Martín Granados Torres; y además estuvieron presentes Alejandro Echeverría Cornejo, Fiscal General del Estado de Querétaro; Juan Marcos Granados Torres, secretario de Seguridad Ciudadana; el coordinador estatal de la Policía Federal, Rafael Lomelí Martínez; Oscar Álvarez Benítez, delegado del Cisen; Roxana de Jesús Ávalos, presidenta de la DDHQ, y Cristhian Paul Camacho, subdelegado de la PGR, y los presidentes y presidentas municipales de Corregidora, Querétaro, San Juan del Río, El Marqués, Jalpan de Serra.

En entrevista, el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Antonio Ortega Cerbón, explicó que esta comisión implica una coordinación en donde todos tienen trabajar por el tema de seguridad “Resulta correcto porque ellos también son los que tienen la cuestión más cercana, noticias más cercanas, tienen la información más cerca”.

Indicó que en su caso participan pues el Poder Judicial es un referente en el tema de garantizar la certeza jurídica y de garantizar la paz y por esa razón están trabajando muy fuerte y comprometidos con el tema de la aplicación de la ley.

“Es muy importante estar coordinados en este tema de seguridad, es muy importante cerrar filas y, por eso, de alguna manera convoca a todos los que de alguna manera tenemos alguna participación en los temas de seguridad”.

