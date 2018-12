Dejan sin viáticos a pacientes del IMSS que requieren tratarse enCDMX

POR DIEGO A. RIVER FOTOS HÉCTOR DOMÍNGUEZ Noticias Cerca de 50 derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) exigen que les paguen sus viáticos para que ellos o sus familiares enfermos puedan realizar un viaje a la Ciudad de México para que reciban sus respectivos tratamientos, aseguró el abogado Aldo Martínez Licea, quien indicó que en caso de no recibir respuesta positiva emprenderán acciones jurídicas contra la institución.

En las propias instalaciones del Hospital General indicó que hay una responsabilidad jurídica del IMSS de cuidar los derechos humanos de los enfermos, de proteger su vida y por lo tanto deben otorgarles este servicio. “Ya dijeron en todo diciembre no te van a dar (viáticos), que porque no hay presupuesto, pero obviamente es por el dinero que se roban y con todo el dinero que se gastan a lo tonto, porque ahorita van a dar bonos, porque van a dar aguinaldo, porque el presupuesto del seguro se lo gastan y dejan a los enfermos que corra peligro su vida”.

Explicó que debido a esto ya hay mucha gente que no podrá ir a la Ciudad de México a recibir sus respectivos tratamientos, pues no les cubren sus gastos de traslado o no cubren los de su acompañante a pesar de que no pueden viajar solos, pues algunos de ellas son ciegas, están dializadas, tienen tumores o no pueden caminar. “Por ejemplo, mi mamá a veces no puede caminar y la tengo que traer en silla de ruedas y el problema que aquí no te entregan los boletos. Todo el año el problema es que no te entregan boletos, que te dicen que no hay presupuesto, cuando tú pagas, cuando es una responsabilidad jurídicamente del Seguro”.

Simado a esto, explicó que los viáticos que les dan realmente no les alcanzan para cubrir todo su viaje, pues debido a que son personas enfermas no pueden usar servicios como el taxi. “Supuestamente te dan aproximadamente 200 pesos según para viáticos, dicen que te los dan después y nunca te los dan y, aparte ¿Para qué te alcanzan 200 pesos? Porque tu traes un paciente enfermo; entonces tienes que pagar taxi, no puedes andar en el metro, no puedes andar en camión”.

Además, hay quienes viajan desde la Sierra Gorda y a pesar de que también deben cubrirles su traslado desde su comunidad hasta la capital del estado, esto tampoco sucede. “Hay muchas en pobreza, que vienen de la Sierra y que les hacen esto, les dicen que no hay boletos. Se supone que les tendrían que traer desde su clínica y eso tampoco lo hacen”. Finalmente indicó que este viernes a las 9 de la mañana tendrán una reunión con autoridades del IMSS, de quienes esperan haya una respuesta favorable a sus peticiones. “Dicen que mañana (hoy) va a haber una cita con el director de Foráneos a las 9 de la mañana, que nos va a citar; pero, yo digo que no va a venir; o sea, que nada más nos van a traer dando vueltas”.

