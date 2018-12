MEJORARÁ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LA SECUNDARIA 9: NAVA

POR RUBÉN PACHECO Noticias En el marco del 40 aniversario de la Escuela S e c und a r i a T é c n i c a número 9 “Organización de las Naciones Unidas”, el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, se comprometió a mejorar la infraestructura de esta institución.

Se trata de problemas relacionados con un comedor con una inversión de 3 millones de pesos y de contar con mayor infraestructura que les apoye a obtener una mejor educación.

Además de la ampliación del servicio de internet gratuito.

“Estamos para servirles, para trabajar por ustedes, porque juntos hacemos a Querétaro y desde los hogares, las aulas, todos los días ustedes que estudian para conquistar sus sueños, vamos a ser que Querétaro sea la mejor ciudad para vivir, sí podemos y vamos a hacerlo juntos”.

Asimismo el alcalde destacó el trabajo conjunto que se ha realizado, no solo entre el personal docente y los padres de familia, sino entre los gobiernos municipal y estatal al crear soluciones que benefician a los alumnos, Esto porque hace unos meses se realizó la entrega del auditorio que cubre múltiples funciones en favor de la institución.

“Celebrar los primeros 40 años es reconocer el esfuerzo, los retos que se han enfrentado y los logros que se han tenido a lo largo de estas cuatro décadas”.

Comentarios

comments