Disminuye en 60% el abigeato: Alejandro Ugalde

POR DIEGO A. RIVERA Noticias Hace tres meses, la Unión Ganadera Regional de Querétaro (UGRQ) detectó un incremento de robo de equinos principalmente en los municipios que limitan con Michoacán, Estado de México y Guanajuato, informó el presidente del organismo empresarial, Alejandro Ugalde.

“Fue muy atípico, hace meses se nos incrementó, pero se volvieron a bajar los números, pero yo creo que vamos bien”. El empresario indicó que en lo que va del año han recibido 60 denuncias reportadas ante la Unión Ganadera Regional; sin embargo, también le piden a los afectados que hagan la misma denuncia ante las autoridades, porque de otra manera no hay delito que perseguir.

“El problema es que no reportan; nada más nos hablan, nos dicen, pero no reportan, entonces lo oficial que tiene la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues hemos disminuido casi 60% el abigeato en los últimos dos años”. Ugalde Tinoco recordó que esto fue “muy raro esto, porque lo que se nos incrementó fue el robo de equinos; es decir, no sabíamos porque había ahora de equinos, pero eso fue lo que se nos incrementó”.

Estos sucesos, dijo, tenían la peculiaridad de que eran robos “a pie; es decir, se los estaban llevando entre los potreros; ya se identificaron, se pudo lograr detener un poco esto”.

Los robos se han presentado principalmente en los límites con Michoacán, Estado de México y Guanajuato y se han dado principalmente a través del libramiento Apaseo – Palmillas. “Sabemos que hay muchas vías que se han abierto hacia Querétaro, el nuevo libramiento que corre de Palmillas hacia Apaseo.

Si es una vía de comunicación para nosotros; pero también nos abre la posibilidad de que los amantes de lo ajeno se puedan apropiar de los animales de los productores que tenemos principalmente en Huimilpan y en Amealco”. Estos hechos, dijo, se han presentado principalmente en la madrugada y han sido mediante el “robo hormiga”.

