Heredó Selene Salazar “deuda histórica” en Jalpan

POR CIPRIANO MORALES Noticias Jalpan de Serra, Qro. – En rueda de prensa, integrantes de la administración municipal de Jalpan 2018-2021 que encabeza Celia Amador Enríquez, informaron que la administración municipal saliente, que presidiera Liz Selene Salazar Pérez, dejó una deuda histórica por más de 25 millones de pesos, 20 de los cuales fueron pasivos registrados entre proveedores, contratistas, detenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

En este sentido Benita Alvarado, directora de Finanzas dio a conocer que se recibió en número rojos la situación financiera del municipio, ya que existe una insuficiencia de recurso en la operatividad de la administración. “Nos encontramos con partidas presupuestales en ceros, esto nos indica que no recibimos el 25% que corresponde al último trimestre”. Agregó que más de 20 millones de pesos fueron pasivos registrados entre proveedores, contratistas, detenciones y contribuciones por pagar a corto plazo.

“Encontramos una deuda por más de 4 millones de pesos, la cual no corresponde actualizaciones y recargos de retenciones federales e impuesto estatal, esta deuda no estaba registrada, lo que significa que durante el periodo de marzo del 2018 a la fecha del 30 de septiembre los trabajadores del municipio de Jalpan de Serra se les descontó de su nómina el ISR y el impuesto del 2% estatal sobre el pago de su nómina, retenciones que nunca fueron pagadas al SAT y al Gobierno Estatal, y no se sabe a dónde se destinó tal recurso, lo anterior nos indica que recibimos el municipio llegándole a una deuda histórica por más de 25 millones de pesos”.

