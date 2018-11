ANALIZA FISCALÍA ARMA UTILIZADA POR UNA MENOR EN UNA ESCUELA

POR DIEGO A. RIVERA Noticias La Fiscalía General del Estado analiza si el arma usada por una menor de edad en la escuela primaria 16 de Septiembre, ubicada en Satélite, es de fuego o de juguete, informó el titular de la institución, Alejandro Echeverría Cornejo.

“En realidad no se había cometido ningún delito y el arma no era precisamente, hasta este momento necesitamos tener la certeza de si el arma es o no es un arma de juguete o un arma real; aparentemente tiene todas las características; sin embargo, esto nos lo va a determinar el área de balística” El fiscal aclaró que cuando se reportaron los hechos, personal policial acudió a atender el reporte y posteriormente tomaron conocimiento del hecho.

“Hubo una intervención por parte de las autoridades de carácter preventivo y, efectivamente, se nos dio vista en el área de justicia para adolescentes, en donde se atiende todo el caso de menores”.

Echeverría Cornejo no especificó la edad de la imputada, por lo que únicamente aclaró que si se trata de una menor de edad, la cual quedó en libertad.

“Dada la situación que prevalece con todos los menores, se habló con los papás y en este caso, esta persona quedó puesta en libertad, bajo custodia del papá, como es una obligación natural y jurídica de atender estos temas”.

SAM`S Respecto al asalto ocurrido en la tienda de autoservicio Sam`s Club, confió en que la investigación se resuelva de forma positiva.

“Yo quisiera reservarme un poquito el tema de cuantas personas son las que participaron y si tenemos avances.

Lo que si te puedo comentar es la que investigación va bien, nosotros estamos seguros de que el problema lo vamos a resolver, o más bien, la investigación se va a resolver de forma positiva”.

LIBRAMIENTO Sobre el hallazgo de una persona sin vida el pasado viernes en el Libramiento Surponiente, indicó que ya está identificada la persona y tenía “residencia local”.

“Las áreas periciales están trabajando para poder determinar cuáles podrían ser la líneas de investigación y en ese sentido también nosotros vamos a trabajar”.

