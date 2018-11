A empezar de nuevo

POR MIGUEL GALLARDO No ti cias María Antonia Álvarez Santos, de 59 años de edad, dice que ahora no sabe qué hacer tras haber perdido todo prácticamente tras el fuego que consumió su vivienda la mañana de ayer en la colonia El Rocío, por lo que ahora espera apoyo de la comunidad para poder levantarse de nuevo.

“Me siento desconcertada, porque ahora estoy sola, he perdido todo. Estoy enferma de diabetes y gano 500 pesos en mi trabajo”, comentó en un tono envuelto por la angustia al ver las ruinas en la que quedaron todos sus muebles. Incluso, dijo estar molesta porque no acudió personal de Protección Civil para evaluar la situación y explicarle las condiciones en las que quedó su casa y cuáles fueron las causas que originaron el fuego.

“No han venido y necesito que me digan si puedo volver a entrar o qué hacer para limpiar y si mi casa es habitable de nuevo”, mencionó María Antonia, quien al momento de conversar sobre su amarga experiencia decía que al no tener apoyo de nadie no le quedaba otra cosa que irse a su trabajo.

Dijo ser viuda y tener que estar al pendiente de su enfermedad, la cual le agudizó su malestar por lo sucedido la mañana de ayer. La mujer estaba parada afuera de su casa y no dejaba de sollozar al observar y recordar cómo es que su vida había cambiado literalmente de la noche a la mañana quedando prácticamente en la calle.

María Antonia dijo que en el incendio perdió todos sus papeles de importancia, por lo que esto lo obligará a realizar trámites de nuevo, aunado esto la remodelación de su casa, pero sobre todo sanar en su mente lo que le ha dejado esta situación. “Estaba yo sola cuando se registró el incendio, porque mi única con quien vivo no estaba en ese momento”, expresó la mujer quien ahora espera la ayuda de la comunidad para poder salir adelante al tener que empezar prácticamente de cero para rehacer su forma de vida.

