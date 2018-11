LAS 374 OBSERVACIONES SON DE LA ADMINISTRACIÓN DE MARCOS AGUILAR:E.C.

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias Las 374 observaciones que emanaron del proceso de entrega-recepción en el municipio de Querétaro son especificaciones correspondientes a la administración pública 2015-2108, y no privativas de un solo servidor público; manifestó el secretario de Servicios Públicos de la capital, y ex presidente interino de dicha demarcación, Enrique Correa Sada.

“Las observaciones son de la administración 2015- 2018, de toda la administración, no de un periodo en particular, y cada una de las observaciones van dirigidas a los servidores públicos que entregaron la información, no al presidente municipal, es por ello, que cada una de las 374 observaciones son responsabilidad de cada funcionario público al que se haya observado”.

Respecto a las declaraciones del ex alcalde del municipio de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, sobre que dichos requerimientos de información son competencia del ex alcalde interino; Correa Sada precisó que se trata de un proceso que debe solventarse por los funcionarios públicos del trienio anterior, pues su responsabilidad no concluye en la entrega–recepción, sino que se trata de un proceso que debe agotarse.

El hoy secretario de Servicios Públicos manifestó que como tal se le entregó una oficina para fungir como alcalde interino, sin embargo la administración del municipio de Querétaro corresponde a un gobierno de tres años.

“Reiterar que la responsabilidad del servidor público no termina al momento de la entregarecepción.

En el caso particular, yo sólo recibí del presidente municipal saliente de Marcos Aguilar Vega, la oficina, recibí prácticamente los muebles”.

De manera específica, en el periodo de interinato como alcalde, Enrique Correa Sada señaló que se solventaron dos observaciones, solicitud que ya se concluyó.

Como parte del proceso de entrega recepción que concluyó el 19 de octubre se revisaron más de 3 mil 300 anexos, que derivó en 374 observaciones para diferentes dependencias, unidades y organismos de la pasada administración municipal.

