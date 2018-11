Por Mauricio Ruiz

Desde la definición que otorga la Real Academia de la Lengua Española (RAE) el significado de la palabra demencia se refiere a un trastorno de la razón, locura, deterioro progresivo de las facultades mentales que causan graves trastornos de conducta.

Cito esta definición a razón del comportamiento que en los últimos días ha demostrado el panismo y sus comparsas en Querétaro. Y ustedes amables lectores se estarán preguntando por qué un servidor realiza dicha analogía.

Para entender mejor basta revisar las simulación con tintes circenses que realizaron los coordinadores de las fracciones y grupos parlamentarios de la LIX Legislatura del Estado de Querétaro (con excepción de MORENA) al firmar un exhorto para que los recursos destinados a la creación de una Universidad en el Municipio de Ezequiel Montes, sean direccionados a la UAQ, creando así un ambiente tendencioso dirigido a la opinión pública y con palabras concretas, tratar de eludir la responsabilidad que tiene la administración estatal (que por cierto es del mismo color que la bancada con mayoría en el Congreso Local) de brindar un presupuesto justo y suficiente al Alma Mater Queretana.

Acaso no es una locura que los legisladores y legisladoras que pregonaron hace unos meses en plenas campañas electorales el estar a favor de la educación, hoy en día busquen bloquear la creación de una nueva universidad que detonaría todo tipo de desarrollo en una zona que está necesitada de espacios de formación, que a su vez impulsen la economía local y de esta manera garantizar un ambiente próspero para que sus habitantes no encuentren en la migración el único camino para salir adelante.

Por si esto fuera poco estos mismos legisladores que aparentan oposición entre sí, pero que día a día queda confirmado una alianza entre ellos para contrarrestar cualquier proyecto que emane del gobierno federal electo y de la bancada de MORENA a nivel local, argumentan que dicho exhorto y su respectivo viaje a la casa de transición del Presidente Electo es con el único objetivo de apoyar a la universidad, cuando todo indica que el blanquiazul legislativo y sus actuales secuaces obedecerán la misma lógica que la legislatura pasada (con honrosas excepciones como la Mtra. Herlinda Vázquez que defendió el presupuesto universitario en todo momento) de condenar a la precariedad presupuestaria a la máxima casa de estudios de nuestro estado. Señores y señoras si esto no es un acto de locura o un claro trastorno de la razón, entonces no sé qué es.

Para sumar a esta simulación basta con analizar la actitud demencial de mi homólogo de cargo, más no de legitimidad, espacio desde donde ha intentado a través de la difamación desacreditar no a un servidor, sino al proyecto que con orgullo represento. No cabe duda que la frase popular que dicta que el león cree que todos son de su condición, tiene una certeza absoluta.

Es preciso decir que los partidos tradicionales y me refiero a tradicionales en el amplio sentido de la palabra, ya que es tradición de sus representantes el ostentar un estilo de vida ofensivo a la pobreza de este país a costa del pueblo que los mantiene y que solo en algunos casos los ha favorecido con su voto con la esperanza de que sean dignos representantes de la voluntad popular, tienen un miedo comprensible ante la nueva manera de trabajar que MORENA está implementando, lejos de la opulencia, el influyentismo, el nepotismo y el arte del compadrazgo que conocen bien en este tipo de partidos .

Espero, que el nivel de discusión se eleve al interior de la actual legislatura, que nos sentemos a debatir de temas trascendentales para la sociedad queretana, que apostemos a un trabajo conjunto a favor de la sociedad y no solo al de una minoría que ve amenazada su frívolo estilo de vida a causa del trabajo que venimos realizando los legisladores de MORENA.

Para concluir y siguiendo la ¨moda” legislativa, exhorto a que tanto las fracciones como los otros dos grupos legislativos atiendan este padecimiento que los aqueja y de una vez por todas demos inicio a un debate de ideas y propuestas, dejando a un lado la proyectos personales que están sustentados en el bienestar de una minoría.

