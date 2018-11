RECHAZA PAN “COMISIONES PRESIDENCIALES”

Noticias Senadores panistas se pronunciaron en contra de la reforma al artículo 21 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, propuesta por Morena, para facultar al presidente de la República a constituir comisiones intersecretariales, consultivas y presidenciales.

Durante la reanudación de la reunión de trabajo de las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos para analizar y discutir el dictamen sobre la minuta con proyecto de decreto para este propósito, los senadores María Guadalupe Murguía Gutiérrez y Damián Zepeda Vidales criticaron la insuficiente discusión y análisis del tema.

La integrante de la Comisión de Gobernación, Murguía Gutiérrez, criticó que el tema no haya sido analizado a fondo en la Cámara de Diputados y ni siquiera fuera materia de discusión en la conferencia de las comisiones de ambas cámaras del Congreso, como se había acordado.

En ello coincidió el senador Damián Zepeda Vidales, quien lamentó el procedimiento legislativo con el que se pretende aprobar, por la mayoría de Morena, el dictamen.

“Ojalá hagan un alto en el camino y reflexionen que no es el camino adecuado para poder ver todas las implicaciones de un dictamen”, solicitó a sus compañeros senadores.

Respecto al contenido del proyecto de dictamen, la legisladora por el estado de Querétaro cuestionó la contradicción en el carácter de las decisiones de las secretarias planteadas, ya que si bien se señala que no serán vinculantes, al mismo tiempo se establece un carácter imperativo al mencionar, a la letra de la propuesta, “deberán”.

“Estas comisiones presidenciales van a estar por encima de las instituciones como son las secretarías, que tienen toda una reglamentación para su actuar, que son responsables jurídica y políticamente de las acciones que tomen, siendo que estas comisiones si bien pueden tener un impacto importante en la opinión pública y ser un elemento fundamental para tomarse en cuenta, no tienen por qué ser impositivas, no tienen por qué ser vinculantes toda vez que no dan cuenta de lo que decidan o de lo que acuerden absolutamente a nadie”, explicó La también integrante de Estudios Legislativos alertó, además, que estas comisiones presidenciales, de las que pudieran surgir las denominadas “comisiones de la verdad” propuestas con el próximo gobierno federal, puedan estar por encima de la Fiscalía General, de la Secretaría de Hacienda, así como de la Secretaría de la Función Pública fincando responsabilidades, estableciendo definiciones que no corresponden a un órgano de consulta “por muy presidencial que sea”, por lo que calificó como “inaceptable” este el carácter vinculatorio de sus decisiones.

Respecto al contenido del proyecto de dictamen, Zepeda Vidales señaló que las denominadas comisiones presidenciales presentan varios “problemas serios”, entre los que destacó la invasión de facultades en las tareas de investigación y fiscalización de las que se les pretende dotar y el carácter vinculante de sus decisiones.

Ante ello, los senadores de Acción Nacional propusieron a las comisiones unidas modificar los términos del dictamen para cambiar la palabra “deberá” por “podrá” en lo que se refiere a las decisiones de las comisiones planteadas, y eliminar la palabra “fiscalización” en las funciones de las comisiones presidenciales, las cuales fueron rechazadas por la mayoría de Morena.

En la reunión de trabajo también estuvieron presentes las senadoras panistas Nadia Navarro Acevedo y Gina Cruz Blackledge.

Comentarios

comments