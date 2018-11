Noticias No habrá elección de presidente del PRD en Querétaro, señaló Ulises Gómez de la Rosa Consejero Estatal del PRD, ya que así lo determinó el Congreso Nacional celebrado este fin de semana en la Ciudad de México. “Si he escuchado de algunos militantes noctámbulos que, o no fueron al Congreso o fueron y no supieron qué votaron, porque a partir del nueve de diciembre tendremos una dirección nacional colegiada de cinco integrantes.

Es un Comité Nacional de transición hasta que se lleve a cabo la elección nacional que será el 28 de abril, y esta dirección va a nombrar a todas las direcciones estatales que también serán colegiadas, pero para los estados sin registro local, como lo es el caso de Querétaro, se prevé el nombramiento de un delegado, ya sea de carácter permanente o uno nombrado hasta la elección y otro para después de la elección, es decir no habrá elección de presidente en Querétaro, por lo que hacemos un llamado responsable a no calentar los ánimos, a no mal informar a la militancia y a no alocarse frente a expectativas que no se van a poder cumplir”.

Gómez de la Rosa también informó que dicho delegado puede ser un queretano o uno enviado por el CEN, así como también informó la realización de otro Congreso Nacional para hacer una reforma de fondo, en la que habrá de analizarse, de aquí a la elección y al Congreso, como será el PRD en lo sucesivo, por lo que se prevé una gran discusión de los cuadros más representativos tanto locales como nacionales.

