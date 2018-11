¡CAUTIVA LILA DOWNS!

POR ÓSCAR ÁNGELES Noticias La secretaria de Cultura del Estado, Paulina Aguado Romero, clausuró el 17 Encuentro de Culturas Populares y los Pueblos Indígenas en Querétaro dando paso al magno concierto de Lila Downs, en el estadio Corregidora al que asistieron 25 mil queretanos.

La titular de cultura en la entidad, dio a conocer datos relevantes del Encuentro: 56 eventos culturales con la participación de 394 artistas.

Además, se instalaron 160 stands de artesanos provenientes de los estados de Querétaro, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Hidalgo, Guerrero, Michoacán, Morelos, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Huicholes (Nayarit – Jalisco).

“Siempre he admirado a las mujeres hñahñus porque he tenido el privilegio de observarlas y admirarlas como símbolo de nuestra nación, para mí siempre han sido importantes, me llena de orgullo el corazón”, compartió la titular de la secretaría de Cultura del estado (Secult), Paulina Aguado Romero.

EL CONCIERTO Las gradas del Corregidora estaban llenas.

Se podía percibir la alegría de las familias que estaban ansiosas porque diera inicio el esperado concierto.

Sobre la cancha instalaron sillas para que el público se pudiera sentar cómodamente.

Poco a poco las personas fueron tomando lugar a la espera de que la diva del Folklor mexicano saliera a enaltecer con su música las tradiciones mexicanas.

Poco después de que la secretaria de Cultura del Estado, Paulina Aguado, diera por terminado el Encuentro de Culturas Populares y Pueblos Indígenas, los músicos de la banda que acompañan a Lila por el mundo, subieran al escenario y tomaron sus posiciones.

Se escucharon los primeros acordes y la voz de la magnifica oaxaqueña, quién dio inicio al concierto con el son Mezcalito, original de la compositora, perteneciente a su séptimo álbum Pecados y Milagros.

El público no se resistió y se levantó de sus asientos para recibir a la cantante con aplausos y efusivos gritos de alegría.

Para maravilla de los asistentes, la oaxaqueña llevaba puesto un vestuario honrando los pueblos indígenas de esta región, un vestido muy similar al de las indígenas otomíes de Querétaro.

Con su cabellera larga y trenzada con adornos típicos de la región, la mexicana finalizó la primera melodía y se dio un breve momento para saludar al público, agradecer por la oportunidad de cantar en un recinto tan grande y de ser parte de un encuentro tan especial.

Como es sabido, la principal meta de la cantante es enaltecer las tradiciones de pueblos mexicanos, rescatar la cultura y prevalecer las costumbres de cada pueblo.

A través de su música, Lila Downs ha llevado por el mundo las riquezas de nuestro país, honrando cada tradición y enalteciendo sus costumbres.

Para continuar con el concierto, interpretó los sones, La Iguana, originario de Veracruz, Urge de su nuevo álbum Salón Lágrimas y Deseo, así como los éxitos Cruz de Olvido, Zapata se Queda, Cielo Rojo, Vamonos de la autoría de José Alfredo Jiménez.

El público se mostró contento de ser parte de dicho concierto, entonaron y corearon las melodías mientras Lila las interpretaba.

Lila, quién tiene el registro más alto de voz humana, conocido como “Registro de silbido” entonó la popular canción Cucurrucucu Paloma, sorprendiendo a los asistentes con maravillosa interpretación.

Continuando con la presentación, interpretó La Llorona, acompañada por el queretano Erick de Luna, quién vistió su típico atuendo de La Catrina Queretana, para continuar con el espectáculo interpretó las melodías, Son de Juárez y Clandestino que dedicó a los migrantes centroamericanos que en estos días han sufrido desprecio al cruzar por nuestro país.

Invitó a los queretanos a abrir sus corazones y ofrecer una mano de ayuda.

Cerca de terminar el recital, la oaxaqueña entonó La cumbia del mole, en la que el ballet queretano la acompañó con una presentación de cómo se usa el molcajete a la hora de preparación tradicional, de la tortilla, el mole y el chocolate.

Para el cierre de la noche, la cantautora, interpretó el famoso Un Mundo Raro al que acompañó con lágrimas de amor.

