RECUPERA PROFECO 112 MIL PESOS EN FAVOR DE CONSUMIDORES

POR DIEGO A. RIVERA Noticias La delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor en Querétaro Dalia Garrido Rubio, informó que se han recuperado 112 mil 638 pesos por concepto de 26 conciliaciones a favor de los consumidores en el Buen Fin, La funcionaria federal señaló que, hasta el corte, estas cifras van por encima de lo recaudado el año pasado, cuando al tercer día del Buen Fin apenas se hablaba de 80 mil pesos a favor del consumidor.

Entre las principales denuncias, dijo, se encuentran la falta en la entrega de los productos, mercancía mal etiquetados, no respeto a la promoción al incurrir en publicidad engañosa o precios en euros o dólares sin tener el equivalente en pesos mexicanos.

“Eso ha sido de lo más recurrente que hemos tenido en estos días”, señaló al recordar que aún no se han realizado clausuras ya que no se han encontrado faltas graves como aumento en los precios para luego bajarlos o situaciones parecidas. “Hemos hecho las conciliaciones para que recuperen su dinero o su producto los consumidores y no ha habido necesidad de una verificación o algún procedimiento por infracción a la Ley”, aseguró Garrido Rubio.

Señaló que los proveedores de los productos y servicios han accedido a las conciliaciones e incluso han dado disculpas a los consumidores cuando han existido errores involuntarios y han corregido estos. Finalmente, en cuanto a las recomendaciones para la ciudadanía, destacó los “tres tiempos de las compras”: el antes, checar los precios, hacer una lista y conocer los recursos que se tienen para no endeudarse de más con las tarjetas de crédito; ir con la lista por lo que verdaderamente se necesita sin ser víctimas de la mercadotecnia “van por una batidora y salen con un refrigerador, ser muy prudentes en ese aspecto”; y el después, guardar todos los tickets y sellos de garantía, por si hay algún desperfecto o falla en el producto la PROFECO pueda apoyar en devolución de su dinero, validez de la garantía o cualquier circunstancia.

“Son los tres tiempos que recomendamos cuidar”. El operativo quedará saldado hoy lunes después de un recorrido por todo el Centro Histórico de la capital, las tiendas departamentales y establecimientos comerciales, y a las primeras horas del martes 20 de noviembre se contará ya con un corte final. “Hagan de este Buen Fin una verdadera fiesta con un consumo responsable, para después no convertir estas compras en una pesadilla”, concluyó la delegada federal.

