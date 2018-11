Queretanos llenan comercios por Buen Fin

POR DIEGO A. RIVERA Noticias Este domingo, comercios de la zona metropolitana lucieron llenos de personas que buscaron aprovechar las ofertas del Buen Fin; debido a esto, hubo ciudadanos que vieron complicada su dinámica diaria; otros aprovecharon para hacer compras postergadas y otros más incluso compraron juguetes que regalarán en las próximas festividades.

En un recorrido realizado por comercios de la zona metropolitana se observó que conforme avanzaba el día, la afluencia de personas también se dio a la alza, la mayoría de ellos acudían en busca de un artículo en oferta, otros más solo buscaban su surtir su despensa o incluso hubo quienes solo pretendían disfrutar del puente.

A decir de la señora Luz María fue complicado surtir su despensa este domingo, pues pretendía hacer la compra de toda la comida de la semana; sin embargo, poder avanzar entre los pasillos e incluso conseguir un carrito para poner su mercancía fue difícil.

“Ya traía mi carrito, pero en un momento corrí atrás de mi hijo. Cuando regresamos por nuestras cosas ya no estaban (…) traía unos juguetes para una fiesta de cumpleaños y ya no me los pude llevar, eran los únicos que quedaban, pero alguien tomó nuestro carrito”.

Debido a esta situación optó por comprar solo lo urgente y cargarlo en su bolsa de mano, aunque para salir del supermercado también tuvo que esperar a que avanzara una larga fila.

