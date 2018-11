PRODUCE AMEALCO 1.5 MILLONES DE MUÑECAS ARTESANALES AL AÑO

POR JAHAIRA LARA FOTO MIGUEL CRUZ Noticias Anualmente se producen en el municipio de Amealco de Bonfil más de un millón de muñecas artesanales en los 500 talleres que se ubican principalmente en las zonas indígenas de Santiago Mexquititlán y San Idelfonso Tultepec.

Durante la inauguración de la sexta edición del Festival Nacional de la Muñeca Artesanal y la premiación del Concurso Nacional de la Muñeca Artesanal, el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio del Prete a Tercero exhortó a la población a no negociar con los artesanos el precio de sus creaciones, ya que se genera un impacto en la economía de las familias.

Para ello, se trabaja desde el gobierno estatal –dijo- en la dignificación de las artesanías generadas en el estado y su promoción a nivel nacional, a través de la creación de la marca “Auténtica Artesanía Queretana” en conjunto con el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem).

“Son piezas únicas e irrepetibles y yo les pediría que en la medida de lo posible no regateemos el precio de las artesanías; aquí lo propongo, fomentar que no se regatee el precio y lo estamos impulsando. Estamos tratando dignificar la artesanía estatal y junto con el Inadem estamos trabajando en una marca para que se identifique la artesanía queretana no sólo a nivel estatal, sino nacional”. El funcionario estatal señaló que el objetivo es llegar a generar un bienestar económico para los artesanos de Amealco, Tolimán, Cadereyta, Tequisquiapan y Querétaro.

Por su parte, el presidente municipal de Amealco, Rosendo Anaya Aguilar, destacó que desde el ayuntamiento se trabaja en la preservación de la producción de las piezas, a través de la generación de espacios donde puedan comercializar sus artesanías, sin necesidad de que salgan a otras ciudades a buscar oportunidades de venta.

“Impulsar esta herencia cultural que tenemos en Amealco desde hace varias generaciones atrás de tal modo que se posiciona como el municipio que tiene la producción más alta de muñecas artesanales de todo el país; se producen alrededor de un millón y medio de piezas posicionadas anualmente que ha permitido la integración de las familias y vecinos que participan e los más de 500 talleres artesanales ubicados principalmente en las zonas indígenas de Santiago Mexquititlán y San Idelfonso Tultepec, siendo más de diez mil artesanos los que se involucran en los procesos productivos”, puntualizó. Cabe destacar que al término del evento se realizó la presentación oficial del video mapping en la Parroquia de Santa María Amealco.

