Imprudencia causa percance

POR: CIPRIANO MORALES Noticias Jalpan de Serra, Qro.

– La imprudencia para manejar de un veloz automovilista ocasionó un choque por alcance en la carretera federal 120, San Juan del Río- Xilitla, donde por fortuna todo terminó sólo en daños materiales.

Fue la tarde del viernes, al filo de las 15:55 horas, en el kilómetro 180+900 de la referida vialidad, cuando el conductor de una camioneta con caja cerrada en color blanco, con placas SS-1971- C para el estado de Querétaro, corría a alta velocidad en una zona no permitida, por lo que en un determinando momento, por no medir su distancia, se impactó de frente contra la parte posterior de un automóvil Sentra, color blanco, marca Nissan, con matrícula ULM-17-03 para esta entidad, cuyo conductor tras ser sorprendido nada pudo hacer para evitar el fuerte golpe, del cual por fortuna salió ileso.

