Se registró “sensación térmica” de hasta -3 grados

POR DIEGO A. RIVERA Noticias La Coordinación Estatal de Protección Civil registró sensaciones térmicas de hasta -3 grados y la presencia de escarcha en el municipio de Pinal de Amoles, informó el titular de la dependencia, Gabriel Bastarrachea. “Decíamos que si las condiciones de humedad eran las correspondientes podríamos tener ese fenómeno de aguanieve. Principalmente en las partes altas nos reportan una temperatura de 0.5 grados centígrados con una sensación térmica de hasta -3”. Explicó que los próximos días esperan un ascenso de temperatura en la zona metropolitana.

“(La temperatura) varía de acuerdo con los sensores en donde los estamos ubicando, pero normalmente tuvimos en la mayoría entre los 4 y 5 grados centígrados en la zona metropolitana; obviamente, por la temperatura de la noche y el viento la sensación térmica es menor; esperamos tener temperaturas entre 16 y 17 grados hoy y se empezará a elevar a partir del jueves”. El escarchado, dijo, solo se registró en Pinal de Amoles, por lo que se descartó la presencia de aguanieve. “El aguanieve es nieve fundida, no alcanza la temperatura suficiente para el punto de congelación y al momento de caer al suelo si está frío se genera escarcha, prácticamente Pinal es el único que nos ha reportado la caída de aguanieve”.

En el caso de San Joaquín, dijo, se registró un corte en la energía eléctrica. “San Joaquín llegó a tener frío, no nos reportaron caída de aguanieve, nos reportaron la caída de dos líneas de alta tensión derivado del hielo que se formó en la misma línea las cuales ya está trabajando las CFE” A pesar de las bajas temperaturas, aclaró que por el momento ninguno de los municipios ha reportado la activación de algún alojamiento temporal.

Además mantienen comunicación constante con la USEBEQ, la cual emitió un comunicado en sus plataformas para indicarles a los directores de cada una de las instituciones que en ellos recae la decisión de si continuaban o no la impartición de clases, pues el horario invernal arranca hasta el 3 de diciembre.

Gabriel Bastarrachea emitió recomendaciones a la ciudadanía, entre las que se incluyen esperar a que la aguanieve se disuelva con el aumento de temperatura; el frío no lo podemos evitar, pero sí podemos tener medidas como abrigarnos bien aunque no en exceso; tomar alimentos ricos en vitamina C; si ocupamos un calentador en nuestras casas hay que apagarlo durante la noche y ponerlo en una zona ventilada.

Participar de las campañas que lleva el sector salud como la vacunación, pues es una temporada importante en donde incrementan las enfermedades broncorespiratorias y tener lo conducente ante esta situación.

