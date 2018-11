No tenemos disquera, pero somos libres: HS

Por Óscar Ángeles

Fotos Aron Covaliu

Hello Seahorse! puntualiza: seguimos siendo “indie” (de la abreviación independiente) y seguiremos siéndolo aunque trabajemos para una disquera, por que en palabras del baterista Bonz, “ser indie, se trata de cómo haces las cosas, de una forma de pensar y no seguir los medios convencionales”.

Poco antes de subir al escenario e interpretar su nuevo material y sus mejores éxitos, Hello Seahorse, ofreció una entrevista en exclusiva para el periódico Noticias, en la que reafirmaron su pasión por hacer música y sobre todo, el cariño que le tienen a sus seguidores por lo que continuarán haciendo rock para ellos.

Tras la publicación de su álbum con el titulo de Arunima, “Hello” (como se refieren a la banda con cariño), se presentó una sola vez en Querétaro, entre esa presentación y la del sábado pasado, liberaron el EP, Entretanto en la que se escuchan las canciones Algún día (Alicia) Nada extraordinario, Me he convertido, y Animal, celebraron en el Teatro Metropolitano su decimo aniversario con un concierto que grabaron en vivo y lo publicaron vía streaming, para seguir compartiendo con los fans.

Para su presentación de la noche del sábado tenían preparado tocar dos canciones nuevas, Azul y Son. Joe, gutarrista de la banda, recordó que tocar para los queretanos siempre “ha sido especial, hemos tenido experiencias y shows memorables”.

Así a su regreso prometen un nuevo álbum que estaría disponible el próximo año. Será un disco diferente y no incluirá los últimos sencillos, “nuestra tirada es llegar a otro lado” compartió Bonz.

¿Les preocupa que no suenen sus sencillos en la radio?

Gracias al main stream y al ser una banda independiente, podemos hacer las cosas de diferentes maneras, tirarle a otro lado y no seguir los medios convencionales, no por que no te escuchen en la radio, significa que nadie te este escuchando, manifestó efusivo Bonz.

De hecho muchas bandas que están cerrando conciertos, son bandas que se dieron a conocer vía streaming, por lo que depender de la radio, se me hace innecesario, continúo, nos sorprende que estos últimos sencillos, tuvo muchos “views” y likes a penas los publicamos. En el primer concierto que tuvimos, nos sorprendimos que el público los estuviera cantando, estrofa a estrofa.

Banda independiente

Después de hacer tres discos en una disquera, la mejor opción para Hello, ha sido continuar su propio camino, “somos una banda 100 por ciento independiente por que no trabajamos con una disquera ni managment”, comparte Bonz, “sí tenemos alguien que se encarga del booking y los asuntos legales”. “Y aún así trabajando con una disquera éramos independientes por que hacíamos las cosas como queríamos, creo que más bien la palabra indie, viene se una forma de ser, pensar y hacer las cosas, más que de estar con una disquera o no” acotó.

Al referirnos al tema de los premios con los Grammy a la vuelta de la esquina, Bonz y Joe hablaron respetuosamente sobre la persecución de los galardones. Durante su periodo trabajando con la disquera, la banda fue nominada a varios Grammy latino, y al dejar de pertencer a ella, obtuvieron varios galardones de instituciones que reconocen bandas indie.

“Dejando de lado el sentido de que hagamos las cosas para el reconocimiento, o en si el premio, siendo nominados a estos galardones se agradece y aprecia mucho el reconocimiento, de los colegas y de la industria, que es lo que realmente importe” comparte Joe, “pero siendo una banda indie, no te limita en ese ámbito, para ganar premios o concursar por el…”

Carla Morrison ganó tres Grammy siendo independiente, interrumpió Bonz.

Para Hello ya no hay una línea divisora, entre ser independiente y trabajar para una disquera. Gracias a las redes sociales y el internet en si, ya no se puede distinguir entre una banda indie y las que tienen disquera, como fuera hace 10 años.

Hoy por hoy muchas de las grandes bandas que en algún momento perteneciera a una disquera, han optado por ser indie, de esta manera lo confiaron los integrantes de Hello Seahorse. “Café Tacuba es una banda independiente” manifestó Bonz.

¿Es importante para una banda indie, el dinero?

Hace 20 años no podías ser una banda independiente y estar donde estas ahora. Si Hello hubiera nacido en el 95 y hubiéramos sido independiente, nunca hubiéramos logrado lo que hemos hecho hasta ahora. Las herramientas disponibles ahora las puede tomar cualquier chavito de 12 años, hacer una canción y hacerse viral (refiriéndose a spotify y youtube), y podrá abrir y cerrar festivales.

Hoy es más fácil, hacer las cosas en ese sentido.

Ahora las bandas están conscientes de esto; compitan de igual manera contra jóvenes que buscan destacar en la industria musical. Al mismo tiempo puede estar una banda en un estudio grabando un álbum y por el otro lado otra grabando otra banda, en la sala de su casa, grabando una canción que se hará viral y llegar a tener el mismo impacto.

Y obviamente el dinero es relevante dependiendo a donde quieras que vaya tu proyecto, al final, hoy puedes grabar en una cocina, en un cuarto y publicar un álbum… pero también hay bandas como nosotros, que queremos invertir para hacer un disco como se hacían antes, pero es más por el lado del sonido y el romanticismo de esta cosa de irte lejos y grabar, pero no es necesario, si quisiéramos podríamos grabarlo en el cuarto de Burgos, como lo hacíamos en un principio.

Hoy estar en una disquera profesional responde a la necesidad de cada banda y a donde quiera llegar. No por no estar en una disquera no vas a cerrar conciertos.

¿En esta momento, para Hello Seahorse, cuál es el impedimento para sacar un nuevo disco?

Tropezando una respuesta con la otra, Joe y Bonz compartieron: “en este momento, las restricciones, son las que uno se pone. Pueden ser hasta creativas” continuo Joe, “pero realmente no hay un impedimento como tal”. “Tampoco queremos trepar cualquier sonido, hay que echarle cariño al trabajo, pero como impedimento no lo hay, es la misma exigencia de un producto bueno”.

“Justo estamos trabajando en la elaboración de un nuevo álbum, estamos en el proceso de composición y arreglos en las melodías”.

¿Qué dirección tendrá este nuevo álbum?

Es complicado en este momento definirlo, como todo cada disco representa un momento por el que atraviesa la banda, la parte colectiva y también la parte individual y al final muchas cosas se resuelven en el instante, mientras se esta grabando en el estudio. Es parte de lo bonito y lo integrados que nos tiene este proceso. Nunca sabes a donde puede llegar una canción, puede empezar sonando como una balada y terminar sonando como algo súper prendido y acelerado.

La composición de un tema

Mientras charlábamos sobre las composición de una melodía y los arreglos que se le tiene que hacer a una canción, tocamos ligeramente la proyección de la película Bohemian Rhapsody, en la que mostraron la parte que motivó a Freddi Mercury en la composición.

Por su lado Bonz, confió a esta casa editora que para él, fue como haber visitado Disney, o haber visto una película hecha por esta productora, pues para él hacer una canción es más deep que lo que mostraron en pantalla.

Para Joe, aunque sí concuerda con Bonz de que la película lo muestra un poco glamorizado, afirma que se siente identificado en la parte de que “te sientas en un piano, empiezas a tocar unos acorde y de repente va saliendo una canción, que no sabes a donde va a llegar”.

En cuanto a Bohemian Rhapsody y la interpretación que corría hace unos días por redes sociales, Joe y Bonz concordaron que “es un poco arriesgado darle un significado universal a una canción, las canciones son para que cada quien las interprete y darle un significado determinado para que aplique a cualquier persona… no se trata de eso” afirmaron. “Lo mismo ocurre con nuestra música. Las canciones las hacemos para que el público se identifique con la parte que les guste y cualquier significado y cualquier historia que le atribuyan, es correcto”.

“Podríamos hacer una canción súper viajada, en la que pocos si identifiquen, pero también incluiríamos una con la que muchos se identifiquen, que el público pueda cantar y al mismo tiempo bailar, para irnos a escuchar en vivo…”

“La idea no es sólo vender boletos, puedes enfocarte en un nicho, en un grupo que te sea fiel y de ahí te agarras”, confió Joe, “lo importante es ser honesto contigo mismo, real a tu arte”.

Para Bonz, hacer las cosas de manera autentica es lo que importa, si lo que quieren es hacer música para vender boletos, tal vez sea mejor trabajar en un disquera tradicional, pero hacerlo de manera independiente también esta correcto. “Yo tengo amigos que tocan en bandas muy grandes y eso les gusta y lo hacen por que ahí es donde quieren estar y esta bien por que lo hacen de manera honesta” acotó.

El internet como herramienta

Desde que el internet se convirtió en una herramienta para compartir información y la hacerse publico para todos, los gustos en la música también ha crecido.

“Ya no es como antes en las que ibas a una tienda y te encontrabas con cuatro hileras de discos, o géneros”, “ahora gracias al streaming, puedes estar escuchando una rolla de metal y terminar escuchando algo de hip-hop, por las opciones que te presenta el streaming”.

“Gracias a esto las líneas entre los géneros se ha estado borrando. Como banda de rock, hoy podríamos estar grabando una canción sinfónica y mañana componiendo algo de reaggeton”.

Entre risas compartieron: Puede ser… podría pasar.

Nunca lo haríamos por oportunismo, si sale la rolla, será por que la misma lo pidió o alguno de los integrantes en la banda así lo sintió, no por que este de moda. Es un ritmo que se contagia…

Con esta sorpresiva respuesta la banda concluyo la entrevista y agradeció la atención y dedicación que el publico queretano siempre ha tenido con ellos.

