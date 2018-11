Apolinar Casillas presentó avances sobre el proceso de entrega-recepción

Por Rubén Pacheco

Una vez concluida una de las etapas del proceso de entrega-recepción, el gobierno municipal de Querétaro entregó 374 observaciones, aunque todas fueron respondidas.

Se trata de 21 áreas municipales, de las cuales Obras Públicas es la que mayores observaciones tuvo con 50, sin embargo todas fueron respondidas.

Algunas de esas observaciones, por su importancia para los capitalinos, el Secretario de Gobierno, Apolinar Casillas dijo que se solicitará una opinión con expertos del Colegio de Contadores Públicos y el de Abogados.

“Quiero dejar muy claro que esta opinión no será concluyente ni será vinculante, sin embargo queremos hacer una consulta a estos ciudadanos expertos”.

Por ello, el gobierno municipal pondrá a consulta seis rubros: el procedimiento administrativo para ortigar en concesión la explotación, uso y aprovechamiento de bienes de dominio público del municipio de Querétaro para la instalación de parquímetros y el sistema de bicicletas compartidas.

Asimismo, explotación y uso de bienes inmuebles del municipio para la instalación de señalización vial urbana; el tercer rubro tiene que ver con el otorgamiento de concesión para la instalación de estructuras auto espacios soportadas unipolares para uso y comercialización de publicidad.

El cuarto rubro tiene que ver con la concesión de servicios públicos municipales de recolección de residuos sólidos no peligrosos; así como el arrendamiento financiero para la instalación de luminarias led.

De acuerdo con el funcionario, la decisión de que la consulta con expertos no sea vinculante es porque el procedimiento no está contemplado en la norma, pues el reglamento contempla que deberán ser los titulares de las dependencias quienes deben calificar la respuesta.

