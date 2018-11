Pinal y Arroyo Seco, los más rezagados en sus tablas de valores

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Tras dos años consecutivos de no actualizar sus tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcciones, los municipios de Pinal de Amoles y Arroyo Seco se encuentran muy rezagados, informó el director de Catastro del estado, José Luis Alcántara Obregón, quien sostuvo que este año San Juan del Río, Tequisquiapan y El Marqués, hicieron un esfuerzo de actualización importante.

Amealco también hizo un esfuerzo de actualización al igual que Colón, Querétaro y Corregidora, pero algunos municipios de la Sierra Gorda, como Pinal de Amoles y Arroyo Seco que quedaron muy rezagados, ya que al no actualizar se produce un rezago que se acumula cada año.

Otros fueron conservadores en la actualización de sus tablas de valores, pero si no se actualizan, mínimo se acumula un 4 por ciento de cada año, que no es suma sino una multiplicación, lo cual da como resultado un valor cercano a 1.9 o 1.10 que no se actualiza. Alcántara Obregón expresó que en algunos municipios la actualización respondió más a factores de inflacionarios.

“Tenemos que reconocer que donde no hay un mercado activo de bienes inmuebles, es probable que los valores no puedan reconocer el mercado porque no hay un mercado, y entonces se hace por comparación con otras zonas, inclusive con otros municipios” y entonces los valores tienden a ser conservadores.

En cambio en la zona metropolitana de Querétaro existe un mercado inmobiliario bastante activo que permite reconocer los valores de mercado. “Aún cuando esto no es homogéneo, hay zonas donde no hay un movimiento inmobiliario importante, como sería el centro histórico de Querétaro, donde tampoco existe un mercado activo y por lo tanto, también se es un poquito conservador en estos valores”.

