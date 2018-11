Legislar sobre la marihuana no detendrá la delincuencia organizada:G.

POR LETICIA JARAMILLO Noticias Legislar sobre la marihuana no tendrá una incidencia directa en el crimen organizado, no podrán reducirse los niveles de violencia en el país porque hoy día los grupos delincuenciales se han dedicado a producir otro tipo de drogas sintéticas, como el opio, heroína y cocaína, no marihuana, aseguró la senadora Guadalupe Murguía.

Expresó que la liberación de la marihuana debe ser motivo de análisis en términos de qué impacto puede tener en las generaciones de los jóvenes, ver si se sienten invitados a consumirla y qué medidas educativas o de orientación se tendrían que tomar.

La legisladora recordó que hay jurisprudencia en el tema, autorizando el uso lúdico de la marihuana, pero se tiene que promover el amparo.

No opera automáticamente, tanto Movimiento Ciudadano como el PRI han presentado Iniciativas al respecto.

Y recientemente Morena, no como grupo parlamentarios sino como Iniciativa de la senadora Olga Sánchez Cordero, presentó una más para autorizar la producción, distribución, consumo, comercialización, industrialización, es decir, todos los matices en el tema de la cannabis.

Expresó que algunos sectores de la población piden se analice en términos reales el tema, ya que se han utilizado argumentos como la libertad personal, la autodeterminación, y se dice que con esta autorización de consumo libre de la marihuana bajará la violencia.

Empero, estudios prospectivos muestran que hay preocupación sobre lo que pueda pasar con los jóvenes ante una liberalización de la marihuana, ya que se puede establecer una tendencia, una moda, al no ser considerado delito su consumo con fines lúdicos.

Guadalupe Murguía puntualizó que el asunto no es tan sencillo como se quiere ver.

En su caso no está a favor de la liberación del consumo de la marihuana, pero como grupo y en lo personal siempre habrá apertura para entrar a la revisión y al análisis, “aun cuando de inicio no estoy a favor”.

