FRENAN AUMENTO A TARIFAS DE TRANSPORTE PARA IR A LA FERIA

POR DIEGO A. RIVERA Noticias Los concesionarios del transporte público querían incrementar el costo del pasaje a la Feria Internacional de Querétaro, pero se logró firmar un convenio para no afectar la economía de la ciudadanía, informó el presidente de la Unión Ganadera Regional de Querétaro, Alejandro Ugalde Tinoco.

“En realidad no se pudo, lo que pudimos era frenar la tarifa porque sí querían hacer un incremento. Ha subido mucho el diesel, yo creo que esto hay que entenderlo, lo que ha subido es el combustible en el año y haber frenado la tarifa yo creo que eso fue un gran logro”. Explicó que el próximo jueves darán a conocer los detalles del servicio de camión y de taxi con dirección al eco centro expositor.

“Vamos a tener una rueda de prensa el día jueves, que están convocados todos ustedes, invitados, ojalá nos puedan acompañar y ahí nos acompañará el licenciado Alejandro López Franco del Instituto Queretano del Transporte, donde ya daremos a conocer las tarifas”.

Aunque aún hay cosas por definir, adelantó que este día se harían oficiales las diferentes tarifas del transporte público, las cuales, en el caso de los camiones sería de 11 pesos. “El transporte público no nada más son camiones, también son taxis y ahí vamos a hablar también de la tarifa de los taxis”. El líder empresarial recordó que la intención era reducir el costo del pasaje, pero esto no fue posible, pues los ganaderos hubieran tenido que absorber el monto que no llegaría a manos de los concesionarios del transporte público.

“La realidad es lo que tenía que absorber la Unión Ganadera para poder bajar y lo único que podíamos bajar eran dos pesos y no tenía un impacto y si tenía impacto económico en los movimientos de la Unión Ganadera”. Respecto al origen y destino de las rutas, indicó que no habrá ruta de salida desde Sendero, pues todo será desde la Alameda, el cual se ha convertido en el punto de convergencia, a donde llega más gente.

