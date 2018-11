Paso de migrantes no representó ningún problema: Hugo Cabrera

POR LETICIA JARAMILLO Noticias El diputado Hugo Cabrera Ruiz dijo que el paso de los migrantes por Querétaro no generó ninguna problemática y no descarta que alguno de ellos se haya quedado en el estado, sobre todo porque la entidad es un paso permanente, aunque más diluido, diariamente pasan centroamericanos por Querétaro. Expresó que no falta alguien que tenga familia en Querétaro y aprovechó para quedarse temporalmente en el estado, pero es algo que no está documentado.

Lo cierto es que a su paso por la entidad, los migrantes no asumieron actitudes beligerantes y fueron bien recibidos por los queretanos. El legislador del PRI comentó que hubo señalamientos negativos de los migrantes por la basura que dejaron, provenientes de personas xenofóbicas e intolerantes, sin embargo, debe quedar claro que si bien dejaron algunos desechos materiales es porque no traen escoba ni recogedor, ni baños portátiles para dejar limpio.

Debemos ser más solidarios con ellos, dijo, sobre todo porque hay altas posibilidades de que vengan más caravanas en los próximos días, provenientes de otros estados del país como Chiapas. Afortunadamente para Querétaro el saldo fue blanco, de acuerdo a la información proporcionada por el Secretario de Gobierno.

El diputado Hugo Cabrera Ruiz reconoció la apertura que mostraron las autoridades locales, el trato digno que se dio a los migrantes, y la labor del Poder Legislativo fue únicamente la de estar pendiente de que las cosas sucedieran en un ambiente de tranquilidad.

