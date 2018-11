“AVENGERS INFINITY WAR”, MÁXIMA GANADORA EN PREMIOS PEOPLE’S CHOICE

Notimex La cinta “Avengers: Infinity War” y el grupo coreano BTS resultaron los máximos ganadores en la ceremonia de los People’s Choice Awards, que se entregaron este domingo, reportaron hoy aquí los organizadores.

“Avengers: Infinity War” ganó como mejor película y mejor cinta de acción, Scarlett Johansson fue reconocida como mejor artista femenina por su personaje en esta misma cinta, en un evento celebrado en los hangares de Santa Mónica, California.

Por su parte, la banda de coreanos de música pop BTS fue premiado como mejor grupo del 2018, mejor canción y video del 2018 (Idol), y celebridad de redes sociales y en donde los ganadores son seleccionados por el publico de 161 países.

Las actuaciones de la noche incluyeron a Nicki Minaj, un conmovedor tributo de John Legend para honrar a Bryan Stevenson, ganador del premio The People´s Champion, y a Rita Ora, quien interpretó una canción de su nuevo álbum “Phoenix”.

Otros ganadores fueron mejor cinta dramática “Fifty Shades Freed”, cinta familiar 2018 “The incredibles 2”, estrella de drama Jamie Dornan, “Fifty Shades Freed”, estrella masculina en cine Chadwick Boseman, “Black Panther”, quien tambien fue reconocido por su trabajo en una cinta de acción.

Estrella de comedia Melissa McCarthy, “Life of the Party”; show 2018 para Shadowhunters; show drama “Riverdale”, show comedia “Orange Is The New Black”, show de retorno “Dynasty” y show reality “Keeping Up with the Kardashians”.

Show de competencia “The Voice”; artista femenina Nicky Minaj, quien también ganó con su album 2018 “Nicky Minaj: queen”; artista latino CNCO; Gira de conciertos “Taylor Swift: Reputation; estrella en redes sociales Shane Dawson

