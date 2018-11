Hospitalizan a migrante por aborto incompleto

Noticias

Una migrante fue internada en el Hospital del Niño y la Mujer para atenderle una infección provocada por un aborto incompleto, informó el secretario de Salud, Julio César Ramírez Argüello, quien indicó que en las primeras 24 horas brindaron 135 consultas médicas.

“Una paciente que se traslado al Hospital del Niño y la Mujer por un aborto incompleto. Es un aborto como tal, un aborto incompleto porque no salió todo el producto y se estaba empezando a infectar”.

El funcionario federal aseguró que el aborto lo tuvo en la Ciudad de México y no se quiso atender allá, hasta acá que se empezó a sentir mal al arribar a Querétaro.

“De hecho ya se tenía conocimiento de esa persona desde hace tres días y no se quiso atender en la Ciudad de México y aquí ya empezó con algún problema, está hospitalizada”.

Ramírez Argüello indicó que la paciente estará hospitalizada el tiempo que sea necesario, hasta que ella esté bien.

“Aunque se quiera ir, sino está en condiciones de irse, no se puede regresar por prescripción médica”.

