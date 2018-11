EN QUERÉTARO, 7 DE CADA 10 DELITOS SON COMETIDOS POR USUARIOS D DROGA

POR RUBÉN PACHECO Noticias El titular del C o n s e j o Estatal Contra las Adicciones ( C E C A ) , G u i l l e rmo Tamborrel Suárez, descartó que la legalización de la mariguana vaya a resolver el problema de seguridad que atraviesa el país.

“Va a crecer a tal grado el número de consumidores y esto va a provocar una enorme inestabilidad social.

Esto va a provocar una inseguridad hasta las nubes y en ese momento yo espero que digan ¡ah caray, nos equivocamos! Y entonces le den marcha atrás, lo malo es que para que eso ocurra se va a enfrentar mucho sufrimiento, mucho dolor.

Va a haber muchas víctimas de muchas cosas, inclusive muchos miles de muertos”.

El funcionario puso de ejemplo a los países en donde se ha legalizado el consumo de esta droga, pues no han resuelto el problema y por el contrario lo han agravado.

Por ello, Tamborrel Suárez criticó la postura de los ministros y legisladores prolegalización, pues consideró que se atenta contra el derecho de otras personas al minimizar sus daños.

“Por encima del derecho al desarrollo de la personalidad de un adulto, por encima de eso está el derecho de los menores de edad a la vida y a la salud, al sano desarrollo.

Si este derecho de los adultos pone en riesgo este derecho del menor, el derecho adulto queda cancelado”.

Tamborrel Suárez dijo que ese ha sido el error de quienes está a favor de la legalización, al considerar que desde un escritorio no alcanzarán a percibir los daños a futuro.

“Están buenos para legislar desde el escritorio, están buenos para hacer propuestas allá metidos en las oficinas de gobierno, en las oficinas del poder legislativo.

En la calle nosotros vemos todos los días una historia muy diferente, entonces este proceso de legalización es por demás absurdo”.

En ese sentido, la propuesta del titular de la CECA es que el gobierno federal regule la venta drogas legales como el alcohol, tabaco, medicamentos y solventes.

Esto porque en el caso del alcohol y tabaco, a pesar de la prohibición de la venta a menores el fenómeno se presenta en la actualidad; y en el caso de los medicamentos se venden sin receta, lo cual consideró, pone en riesgo la salud de las personas.

“Es mentira que lo van a poder regular, por lo tanto están poniendo en riesgo la salud y la vida de los menores de edad.

En este sentido también es importante tener presente que no sólo el sentido común que debe tener cualquier civilización de proteger a los grupos vulnerables”.

Y es que a decir del funcionario, en Querétaro siete de cada 10 delitos son cometidos por algún usuario de alguna droga, ya sea legal o ilegal.

Finalmente, Tamborrel Suárez reiteró su negativa de que se legalice la marihuana, pues a su entender es la causante de daños a la salud de adultos y menores.

