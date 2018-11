NO HAY EXCLUSIVIDAD EN EL CONTRATO DE BASURA

Noticias Luis Nava el presidente municipal adelantó que el contrato con la empresa de basura no manifiesta exclusividad, por lo que sí (Red Ambiental) no puede con las nuevas condiciones se puede recurrir a otra; sostiene que no se ha cambiado el contrato con esta empresa, sólo se hará un “addendum” y que mes a mes se determinarán cambios en este servicio.

De saco y pantalón azul (de qué otro podría ser) Nava dice en una alegoría taurina que llega a este encargo como un “novato, diestro pero con los arrestos necesarios”.

Asegura que ni a los funcionarios de la pasada administración, ni a los actuales, les “tapará nada”.

Sobre Marcos Aguilar ataja: “tengo una relación institucional”.

-¿ENCONTRÓ SUCIA LA CASA?, SE LE CUESTIONA -Más que calificar las acciones de la pasada administración.

Nosotros de cómo lo encontramos y sin calificar, tenemos el compromiso de mejorar.

En el colofón de una serie de entrevistas sobre el cambio en el servicio de recolección de basura, explica: se van a cambiar a partir del 12 de noviembre, se cambiará la frecuencia de la recolección de basura: de tres a seis días por semana en la delegación centro histórico.

Con ello, agregó, van a pasar de lunes a sábado por la basura en el perímetro de 5 de Febrero a Bernardo Quintana esquina con la carretera 57, son 109 colonias, en esas colonias el servicio era en dos distintos horarios y ahora será por la noche.

Este cambio, sostuvo, tiene como objetivo tener mucho más orden y evitar que se tenga una percepción de que no se había barrido o recogido la basura y eso obliga a que por la noche se preste el servicio y concluya a las seis de la mañana.

Dice que al momento no ha habido ningún cambio en el contrato que se tiene con la empresa Red Ambiental “es necesario que queden por escrito, pero como nosotros no estamos modificando, ni los montos que se van a pagar más sino lo que se modifica es la metodología de trabajo, entonces, es deseable que quede por escrito, para tener un modelo estándar de servicio y aunque ahorita es un acuerdo de voluntades.

Eso debe de quedar por escrito.

Puede ser un addendum al contrato o una cláusula o anexar un sustento técnico.

Eso lo estamos analizando”.

Reiteró que se está partiendo de la delegación Centro Histórico y se va a hacer un análisis mes a mes por delegación y que paulatinamente se tenga una cobertura total.

Esta revisión y análisis nos va a determinar con qué frecuencia y horarios es mejor la prestación del servicio, de tal manera que mejore el servicio y de acuerdo a las circunstancias de cada delegación.

-¿ESTO TIENE QUE VER CON LA CANCELACIÓN DE LA CONCESIÓN? -El contrato de la concesión, tiene una peculiaridad, no establece la exclusividad.

Por ello si la empresa (Red Ambiental) dice “ya hasta aquí, ya no tengo capacidad para hacer algunos ajustes adicionales” entonces se podría pensar en que ese servicio o esa calidad del servicio, lo pueda brindar otra empresa o el propio municipio sea quien brinde el servicio.

Tenemos que ser conscientes de los costos que implica la prestación de este servicio con la calidad que lo queremos, pero vamos a exigir que derivado de este contrato se de el servicio de la mejor forma posible.

Agregó que todo está enmarcado en una estrategia de tener un Querétaro más limpio y tiene que ver acciones como que la ciudadanía nos ayude a no tirar la basura y con ello se tiene que revisar el tema de la cobertura de papeleras para que no haya pretexto y se pueda tener la cultura de no tirar basura.

A 36 días de haber iniciado dice que se siente con un gran compromiso de dar resultados a la ciudadanía y más como se dio y como se resolvió el proceso electoral (las impugnaciones).

Por ello, agrega, tenemos que dar resultados.

Tenemos a flor de piel el sentido de la responsabilidad.

Por ello ha sido este un inició de administración con mucha presión de dar resultados, de cumplir y por supuesto de estar a las expectativas de los ciudadanos.

“Tenía nociones de cómo es la dinámica del municipio, lo había vivido como secretario de gobierno, pero no cabe duda que aunque sea la misma plaza, como dicen en los toros, se ve muy muy distinto desde los distintos ángulos.

Es una presión muy particular, el estar en la presidencia municipal y la responsabilidad de que mejore la calidad de vida de todos los ciudadanos es un compromiso y una responsabilidad y no les vamos a fallar”.

-SIGUIENDO CON LOS TOROS, SE SIENTE QUE ENTRÓ A ¿A PORTA GAYOLA? -(ríe) me siento como un debutante que tiene un gran compromiso, pero con lo necesario para dar resultados.

-¿DIESTRO? -Diestro y con los arrestos necesarios.

Y sobre la afirmación de que no iba a ser tapadera de nadie: “por un lado dije, a una pregunta de que si iba a ser cómplice de la pasada administración, de manera contundente que yo no soy tapadera de nadie, pero tampoco lo voy hacer de los funcionarios de esta administración.

No soy tapadera de la pasada ni de la actual administración.

Ni cómplice ni complaciente…” -¿ES AMIGO DE MARCOS AGUILAR? -Llevo una relación institucional, concluye.

