FUERTE CAÍDA

RAMÓN RODRÍGUEZ No ti cias Paramédicos de diferentes corporaciones acudieron ayer en la mañana al C i r c u i t o Carambada en la colonia Ejido Modelo para atender a un muchacho de 24 años de edad que se encontraba lesionado tras caer de aproximadamente dos metros de altura, al sufrir un accidente de trabajo.

Fueron paramédicos de CRUM los encargados de llegar en un principio a la zona del hecho, donde pudieron estabilizar al paciente hasta el arribo de una ambulancia de la Cruz Roja para poder trasladarlo a las instalaciones del Hospital General, donde ingresó como delicado pero fuera de peligro.

En el sitio se dijo que todo se debió a un descuido cuando la víctima se encontraba realizando labores de mantenimiento, por lo que en una distracción, el joven se precipitó hasta el suelo, recibiendo un fuerte golpe en la cabeza

