Central Park está embargado: Francisco Martínez

POR RUBÉN PACHECO Noticias El Secretario de Finanzas del municipio de Querétaro, Francisco Martínez Domínguez, dio conocer que los dos predios donde se ubica Central Park tienen un embargo precautorio debido a la deuda de 25 millones que mantienen con el ayuntamiento. “Está como garantía para el pago del adeudo que se tiene de predial. Ya está aplicado, es un embargo precautorio”.

Aclaró que como tal Central Park es un asentamiento humano irregular en la capital del estado, esto porque se trata de dos claves catastrales grandes. “En donde se llevó a cabo un desarrollo de condominios, pero no se ha llevado a cabo el proceso, la constitución de lo que es propiamente un condómino”.

Y es que además no hay fecha para que estos predios puedan regularizarse, pues no hay mesas de trabajo con los propietarios de los inmuebles. De acuerdo con Martínez Domínguez, la zona de negocios de Central Park no puede tener licencia de funcionamiento por no estar al corriente con el pago del impuesto predial.

“Lo que pasa es que por la disposición de ley si no tienen pagado el predial no pueden tener licencia de funcionamiento, entonces es la situación que se tiene”.

En el caso de los departamentos que fueron adquiridos, precisó que estos no pueden ser revendidos de manera legal por la situación de deuda y por tratarse de una zona irregular.

