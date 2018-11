CEA a favor de que acceso al agua sea un derecho

POR DIEGO A. RIVERA FOTOS MIGUEL CRUZ Noticias El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), Enrique Abedrop, se manifestó a favor de que el acceso al agua se considere como un derecho humano; sin embargo, acotó que llevar el agua a los hogares tiene un costo y este se debe cobrar para seguir brindando el servicio.

“Hay diferentes opiniones a este respecto; yo creo que es muy loable, yo creo que el derecho al agua tiene que existir, lo que también tiene que existir es poder reconocer que el agua está; es decir, el servicio de llevar el agua (…) el tenerla que bombear, el esfuerzo que se hace, se tiene que pagar”.

El funcionario estatal explicó que el agua se puede regalar, sin embargo, se debe tener claro el costo de llevarla a todos los rincones del estado.

“En lo que yo estaría de acuerdo es que en derecho humano, pero tan fácil sería como saber quién la va a recoger; entonces el servicio de traerla es muy importante y ese creo que se tiene que cobrar, porque de, alguna manera, es lo que te permite seguir invirtiendo en infraestructura”.

Enrique Abedrop se refirió a la iniciativa de ley presentada por la bancada del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para que se eleve a rango constitucional el derecho al agua, lo cual sería un primer paso para evitar el otorgamiento de concesión a particulares para brindar este servicio.

Ante ese planteamiento indicó que en su caso si sería muy estricto en no dar concesiones por mucho tiempo si ya se cuenta con la infraestructura suficiente.

“En un lugar alejado, en el que no tienes infraestructura y no puedes llegar, lo más factible, no estoy diciendo que sea lo mejor que exista, pero una posibilidad de atender a una zona en la que no tienes infraestructura, es dando una concesión y en el momento en el que tú llegues con la infraestructura, en ese momento se acaba la concesión”.

En este contexto explicó que hoy traer agua a Querétaro es caro, pues se trae desde 123 kilómetros de distancia.

“Nosotros no tenemos agua superficial como otros países, por ejemplo, de Sudamérica que a 15, 8, 6 kilómetros traen agua superficial”.

Explicó que hay un crecimiento de la zona metropolitana y, además, llegan de otros lugres tres mil 650 familias al año, lo que incrementan los retos.

