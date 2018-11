CONSUMO DE MARIHUANA EN MANOS DE LA FEDERACIÓN

POR DIEGO A. RIVERA Noticias La jurisprudencia que creó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al consumo de marihuana con fines recreativos, deja en manos de las autoridades federales todos los procesos para que cualquier queretano pueda ampararse para realizar esta actividad, aseguró el gobernador, Francisco Domínguez Servién.

“Ahí está el veredicto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero, en dado caso que alguien, algún queretano, alguna queretana lo quisiera hacer uso de las facultades que les ha dado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ahora tiene que seguir otro paso que es la Cofepris, que tendrían que pedirle un permiso y si le es negada, llegar a un amparo”.

CARAVANA Respecto a la caravana de migrantes centroamericanos, aseguró que aún no hay seguridad de si pasarán por Querétaro; sin embargo, ya están preparados para apoyarlos.

“No tenemos la seguridad que vaya ser Querétaro, pero desde las nueve de la mañana el secretario de Gobierno ya está en reuniones con el Instituto Nacional de Migración por si empiezan a llegar en su ruta, a pasar por Querétaro: estemos muy pendientes de ellos y darles todas las facilidades”.

Domínguez Servién recordó que la punta de esta caravana ya llegó a la Ciudad de México; sin embargo, el flujo migratorio continuará por varios días más, pues siguen saliendo contingentes de Centroamérica.

“Es la punta; apenas antier salió otro contingente del Salvador y vamos a estar muy pendientes si deciden pasar por el estado de Querétaro”.

Reiteró que sigue vigente el ofrecimiento de usar las naves del Eco Centro Expositor, el cual es cómodo, techado y será acondicionado para que estén confortables.

“La Unión Ganadera nos ha ofrecido todo el apoyo mientras no empiece la feria, que empezará, si no me equivoco el día 23”.

TRANSPORTE Finalmente, respecto a los accidentes ocurridos este fin de semana, en los que se vieron involucradas unidades del transporte público, indicó que en próximos días darán a conocer el programa de modernización de este servicio.

“En unos días vamos a conocer todo un nuevo proyecto para la dignificación de los usuarios, del transporte público, de los choferes y del transporte público”.

