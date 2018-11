LO ENCONTRARON SIN VIDA

Noticias Un automovilista que era buscado por su familia al desconocer de su paradero desde el sábado, ayer por la tarde fue localizado sin vida a bordo de su vehículo, en la lateral de la avenida 5 de Febrero, a la altura del parque industrial Benito Juárez. Autoridades al tomar conocimiento no detectaron huellas de violencia y no descartan un paro cardiaco como causa de la muerte.

A través de redes sociales se conoció de la búsqueda del ahora occiso ya que su familia no podía localizarlo, situación que no era normal, incluso trascendió que por lo mismo también se dio parte a la Fiscalía General del Estado.

La persona, adulta, de sexo masculino, por la mañana seguía como no localizada al igual que su vehículo Chevrolet Chevy, fue ayer por la tarde cuando el auto en cuestión fue detectado en la lateral de la 5 de Febrero, junto a la factoría “Industrias Michelin”, se desconocía el tiempo que tenía en el lugar.

A través de un reporte al número de emergencias se alertó a las autoridades, elementos de la Policía Estatal tomaron conocimiento, al acercarse se dieron cuenta que yacía una persona inconsciente al interior por lo que pidieron la intervención de paramédicos, se trataba de la persona reportada como no localizada Técnicos en atención médica prehospitalaria del CRUM llegaron para brindar auxilio, sin embargo al realizar la valoración respectiva no encontraron signos vitales en la persona, autoridades confirmaron que el cuerpo sin vida no presentaba signos de violencia, de momento se estimaba que el deceso pudo derivarse de un “posible paro cardiaco”.

Ante la situación los elementos policiales se encargaron de acordonar el área en donde se encontró el auto con la persona sin vida, pidiendo además la intervención de peritos de la Dirección de Servicios Periciales y agentes de la Policía de Investigación del Delito.

