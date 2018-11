“GUERRA FRÍA”: PAWLIKOWSKI BUSCA QUE PÚBLICO HAGA SUS CONCLUSIONES

Notimex Para el realizador polaco Pawel Pawl i k ows k i , recientemente ganador de la Palma de Oro en Cannes, los premios son algo secundario en materia cinematográfica y lo primordial es que las historias conecten con el espectador.

De tal manera que en su más reciente película “Guerra Fría”, Pawlikowski experimenta en la edición de la historia y deja algunos huecos para que el público los llene con base en su imaginación y su experiencia en torno al amor.

“Quise contar una historia de la manera sintética y visualmente atractiva.

Entonces hay algunas brechas y huecos que tendrán que llenar (los espectadores) con su imaginación y contexto”, expuso en entrevista con Notimex.

Y es que aseguró: “Escogí fragmentos de la vida de mis padres que podían expresarse gráficamente y que podían sugerir lo que sucedió en el entretiempo pero no quise poner nada que explicara la historia, sino mostrar momentos apremiantes y fuertes”.

Son fragmentos poderosos que hacen que el espectador haga sus propias conjeturas entre cada corte que se va al negro.

Ambientada en medio de la Guerra Fría, entre Polonia, Berlín, Yugoslavia y París, la cinta presenta un drama en el que el amor entre un hombre y una mujer da desafortunados giros hasta alcanzar la consolidación.

Se trata de la historia de amor de los padres del cineasta.

“Esta historia tiene raíces en mi vida personal porque está inspirada en mis padres.

Es una historia que he hecho durante varios años de esta relación tan complicada, el motor es el amor, pero hay varios temas: historia, política y música”, compartió.

De acuerdo con el realizador, quien ya se alzó un Oscar con su película “Ida”, el origen de la película son las emociones y el amor, este último visto desde la óptica de la cultura en la que creció.

“ Es una reflexión sobre el amor porque yo crecí en esta cultura donde el amor se espera como algo absoluto, desde los trovadores y poetas del siglo XIX hablaban del amor como algo que sustituye a Dios, pero en la vida real esto es relativo, porque depende de la edad, de la época, de cómo cambia la gente y cómo afecta el ambiente y el entorno.

“Quería mostrar este anhelo de que algo absoluto siempre está socavado por la realidad, como el exilio, y al final de cuentas en mi película y en la vida de mis padres el amor triunfa pero no de manera heroica, sino que ya dicen: Estamos demasiado cansados para pelear y no hay nadie en el mundo que me comprenda mejor que tú”, compartió.

La cinta, filmada en blanco y negro, cuenta con una banda sonora que cuenta a través de los estribillos, la situación que enfrentan los personajes.

Al respecto, Pawlikowski señaló que la música está presente en la vida misma y que en “Guerra Fría” era muy importante para enfatizar las emociones de los personajes.

“Empieza con una música arraigada y de campo, luego pasa a ser orquestada y más adelante entra el jazz.

Necesitaba melodías que pudiera trabajar con ellas para que fueran recursos para la historia.

Una vez seleccionada la música fue muy fácil escribir el guión”, agregó.

“Guerra Fría” ya se ha estrenado en Inglaterra, Francia, España y Polonia, pero será hasta febrero cuando llegue a las pantallas de México previo a la entrega de los Premios Oscar, donde quizá compita con “Roma”, de Alfonso Cuarón, por el galardón a Mejor Película en Lengua Extranjera.

Comentarios

comments