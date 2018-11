Rememorando a Tego Calderón

POR HÉCTOR MIGUEL LÓPEZ CASTRILLÓN DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD DE CALDAS, COLOMBIA Mi relación con la universidad pública puede dividirse en tres momentos: el domicilio, el estudiante y el profesor.

Mi papá trabajaba como vigilante en la Universidad Nacional de Colombia y yo era el encargado de llevarle el almuerzo cuando mi madre no alcanzaba a empacárselo; su lugar de laburo era una caseta ubicada en la entrada del campus desde la cual podía observarse la capilla de un cementerio aledaño.

Aunque este fue mi primer contacto con el mundo universitario no fue el más emocionante, dos años después, a mis 14 años, continué siendo el domicilio de mi padre pero en otro espacio: el jardín botánico de la Universidad de Caldas.

Era el año 2004 y el Once Caldas estaba a punto de darnos la alegría más grande de nuestras vidas, no éramos muy conscientes de ello pero lo conversábamos mientras recorríamos el jardín.

Cruzar la universidad con el almuerzo de mi viejo en una bolsa de plástico es algo que siempre recordaré, tal vez porque en mi barrio no existían muchos universitarios y los pocos que se veían eran tildados de creídos o revoltosos.

Incluso, recuerdo que mi tía Flor María, que era aseadora en la Nacional, nos contaba con terror los estragos de las huelgas de los 90 al tiempo que agradecía a sus jefes por perdonarle la impuntualidad.

En síntesis, los universitarios eran una especie bastante rara en mi entorno familiar y barrial.

En el Colegio la Asunción conocí de cerca los conflictos entre las pandillas del sector, ya que inevitablemente se trasladaban a las aulas de clase; de aquellos años me quedaron las reflexiones del practicante de filosofía, el título de bachiller y las anécdotas de mis compañeros.

El segundo momento de mi relación con la Universidad Pública está relacionado con la insistencia de mi padre para que estudiara.

Mi enemistad con las matemáticas y la curiosidad por el comportamiento de mis abuelos me inclinó hacia las ciencias sociales.

Mi abuelo Miguel Ángel hablaba de un tal Benjamín Ledesma que había peleado con cuatro hombres a machete teniendo un brazo cortado, desde ese momento me pregunto si mi tendencia a la exageración la heredé de él.

Con este bagaje ingresé a la Universidad Pública, consciente de que era la más grande oportunidad que me daba la vida, la disfruté tanto que ahora recuerdo con cariño el eterno dilema de los estudiantes colombianos: comerme una empanada, pagar el bus o sacar las copias.

Por vainas que aún no logro comprender la vida me llevó a la Universidad Autónoma de Querétaro, mi segunda Alma Mater, donde fui amparado por Franky (Francisco Iván Hipólito) y su familia en Fovissste.

Una noche, mientras tomaba una cerveza, recordé una canción que resumía esta doble condición de habitante de barrio popular y estudiante de Universidad Pública que me acompañaba desde los 17 años.

Llegando a Villahermosa después de la escuela, me topé con cuatro hombres armados que caminaban con prisa, uno de ellos me sonrió mientras ponía su dedo índice en los labios en señal de silencio.

Minutos después escuché la balacera y una voz femenina que dijo: “hirieron al cura”.

Cuando llegué a casa, mi mamá se percató de mi palidez, le conté lo sucedido y me dijo: “No se preocupe que a usted lo cuida el ángel de la guarda, yo le rezo mucho”.

Sus palabras coincidían con la letra de la canción “Yo tengo un ángel” de Tego Calderón, la cual comparto con ustedes como prueba fehaciente del trasegar urbano de quien hoy funge como docente: “Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos, y ese ángel no le importa si yo soy un vicioso, yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí y un ejército de guerreros, y ese ángel me protege de los que no son sinceros.

Comienza el drama me levanto de la cama me cepillo los dientes y miro el sol salir, prendo una vela con mucha cautela y afuera escucho el barrio sin saber quién va a morir, y aunque el destino no esté escrito lo escribimos nosotros, a nosotros nos toca el destino escribir, aunque la vida esté dura y el gobierno lo empeore, a nosotros nos toca decidir.

Hay días en que yo cruzo el barrio en pleno tiroteo y él va detrás de mí, si me aborrezco a veces de estar vivo y pierdo la esperanza, él va detrás de mí, si me confundo y pierdo la fe a medio caminar, el ángel me dice a mí: levántate de la cama y enfréntate a la vida porque tu naciste pa´ sobrevivir”.

